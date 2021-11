Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, debuta en cine con ‘Koati’

¿Cuál fue el consejo más importante que le diste a tu hija en esta experiencia para que tuviera una mayo confianza en sí misma?

La verdad siempre hemos caminado de la mano en todo, en sus proyectos, en mis proyectos. Entonces, el hecho de que Salo me vea como rodeada de mi trabajo y de todo lo que hago, también ha ayudado a que ella sienta emoción sin dejar de jugar, de estar con sus muñecas. Cada niño lo vive a su ritmo y cosas diferentes, así que para ella, esto fue un reto; llegar a grabar, y decir como que ‘no soy capaz, estoy muy nerviosa’, pero siempre he dejado que ella tome sus decisiones si quiere o no quiere, no forzarla a nada, pero pues obviamente sí guiarla y mostrarle un camino que sea mucho más fácil para ella, que al final ella lo va a hacer con sus habilidades y sus gustos.