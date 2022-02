James Rodríguez despeja los rumores de una relación con Karol G: ‘Estoy soltero y feliz’

Tras semanas de rumores sobre su actual estado sentimental, James Rodríguez decidió romper el silencio y en una conversación con sus fanáticos, a través de Twitch, aclaró que está soltero y sin compromisos. Lo cual quiere decir que no está en una relación con la cantante Karol G, como se venía diciendo desde hace semanas. Los rumores comenzaron luego de la publicación de unas supuestas imágenes en las que aparecían en una cita, pero de novios no hay nada, pues solo son buenos amigos.

©@jamesrodriguez10



Soltero, feliz y enfocado en su carrera

Curiosamente, ambos están solteros; James se separó de la modelo Shannon de Lima en 2021, y Anuel AA y Karol G pusieron fin a su compromiso en abril del año pasado. El intérprete empezó a salir con la influencer ‘Yaillin, la más viral’ y en enero se dio a conocer que estaban comprometidos. Como James y Karol estaban solteros y se hablaba de una buena amistad entre ellos, parecía que entre el jugador de fútbol y la intérprete de Tusa podría haber algo, pero entre ellos solo hay una buena amistad.

©@karolg



Karol G solo es una buena amiga de James Rodríguez

“No, no, no. Estoy soltero ahora muchachos. Ya les dije, no crean en todo lo que les dicen”, indicó. El jugador del Al Rayyan S. C. de la Qatar Stars League explicó que, aunque no está preciasamente buscando el amor, sí ha recibido muchas propuestas. “Estoy soltero y feliz, no estoy en ninguna relación con nadie. No crean en todo lo que ven en páginas de chismes. Estoy soltero y recibiendo hojas de vida al Twitter, Instagram y Facebook”.

Daniela Ospina, su ex, está enamorada

La que sí está en una relación y muy feliz es su ex, Daniela Ospina. Recientemente, la modelo dio a conocer que tenía un noviazgo con el actor Gabriel Coronel, con el que se ha mostrado muy cariñosa en las redes sociales.

La pareja disfrutó hace poco de unas vacaciones por Italia y se dejaron ver muy enamorados. En este paseo por el ‘Viejo Continente’ los acompañó Salomé, la hija de James y Daniela, quien tiene 8 años.