Muere a los 86 años Maryanne Trump Barry, hermana mayor de Donald Trump

La hermana mayor de Donald Trump, Maryanne Trump Barry, ha fallecido a los 86 años, según han adelantado medios como CNN y The New York Times. La ex jueza federal fue hallada sin vida este 13 de noviembre en su casa del Upper East Side, en Manhattan, según ha detallado el diario neoyorquino con base en fuentes cercanas a la fallecida.

©GettyImages



Maryanne Trump Barry falleció a los 86 años.

De acuerdo con la cadena NBC, Maryanne estaba bajo cuidados paliativos en su casa en Nueva York. Sin embargo, no se ha especificado la causa de su fallecimiento, por lo que se espera que la Oficina del Médico Forense determine las causas.

Hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento oficial sobre el deceso de la exjueza, y ninguno de sus sobrinos de parte del exmandatario, Ivanka, Donald, Eric o Tiffany ha hecho alusión al fallecimiento de su tía en sus redes sociales.

©GettyImages



Donald Trump, Maryanne Trump, y Robert Trump

Maryanne fue designada en 1983 por el entonces presidente Ronald Reagan como juez del distrito de Nueva Jersey. Posteriormente, fue designada por el presidente Bill Clinton para el Tercer Tribunal de Apelaciones en 1999. Finalmente, Barry se jubiló en 2019. Con su retiro, se puso fin a una investigación por mala conducta civil que se abrió luego de que el The New York Times señala al entonces presidente y sus hermanos por presunto fraude fiscal.

Sus diferencias con su hermano

Aunque Maryanne nunca habló públicamente de las diferencias con su mediático hermano, extractos de conversaciones entre ella y su sobrina, Mary Trump, obtenidos por The Washington Post en 2020, revelaron que Barry criticaba duramente al entonces presidente estadounidense.

©GettyImages



Donald Trump y Maryanne Trump Barry tuvieron algunas diferencias.

“Todo lo que quiere hacer es atraer a su base”, decía en los audios, los cuales fueron filtrados sin su consentimiento. “No tiene principios. Ninguno”. “Sus malditos tuits y sus mentiras, Dios mío”, señalaba. “Es la falsedad de todo. Es la falsedad y la crueldad. Donald es cruel”, agregaba.

Las grabaciones fueron hechas en secreto por Mary Trump (hija de Fred Trump Jr., Linda Clapp), quien publicó ese mismo año un libro de memorias en que hablaba de la “familia tóxica” en la que se creció el entonces mandatario.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.