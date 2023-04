Melania Trump reaparece para apoyar a su esposo durante el momento más difícil

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareció ante un jurado de Nueva York el martes para enfrentar más de 30 cargos de fraude comercial, incluido el supuesto pago de 130 mil dólares a la actriz Stormy Daniels para que guardara silencio sobre su relación en el período previo a las elecciones de 2016, según informó CNN. Su esposa, Melania Trump, ha estado a su lado en las buenas y en las malas, y esta vez no es diferente.

La exprimera dama fue vista varias horas después de que Donald Trump llegara al estado con sus asesores y su hijo Eric Trump. Una rara aparición pública de parte de ella, en la que entró por las puertas de la Torre Trump, con semblante abatido y negándose a hacer cualquier tipo de comentarios.

Si bien Melania no llegó al mismo tiempo que Donald, The DailyMail publicó ayer que fuentes expresaron que ella apoya incondicionalmente a su esposo, al igual que el resto de la familia. Los allegados comentaron en exclusiva que “Melania Trump es fuerte. Está enfocada en su familia y apoya a su esposo, como siempre lo ha hecho”.

Se espera que la pareja regrese a su residencia de Palm Beach, Florida, Mar-a-Lago, después de la audiencia, que probablemente atraerá a muchos curiosos, simpatizantes y detractores del expresidente.

Sin embargo, antes de volar de regreso a Florida, el expresidente deberá dirigirse a las cortes de Nueva York, donde muchas personas ya han comenzado a congregarse en las puertas de la corte. Trump estará rodeado de agentes federales armados para su protección, con el Servicio Secreto, el Departamento de Policía de Nueva York y los oficiales de la corte coordinando la seguridad para la ocasión.

Una vez leídos los cargos, será llevado a la sala del tribunal para enfrentar los cargos formalmente. Aunque existe la posibilidad de que se enfrente a ciertas condiciones de libertad bajo fianza o restricciones de viaje, es poco probable que suceda en su caso.

El domingo, el abogado de Trump, Joe Tacopina, dijo en el programa State of the Union de CNN: “Obviamente, esto es diferente. Esto nunca ha sucedido antes. Nunca he tenido involucrado al Servicio Secreto”. Y agregó: “Todas las cosas del martes todavía están en el aire, aparte del hecho de que diremos en voz alta y con orgullo ‘no culpable’”.

En cualquier caso, Melania Trump estará allí para apoyar a su esposo, como siempre lo ha hecho, ya sea en las buenas o en las malas.