Lorena García, la chef latina que nos inspira con sabores y orgullo latino

¿Como pionera latina, cuál fue el reto más grande que encontraste en tu carrera?

“A través de mi carrera he enfrentado muchísimos retos, uno de ellos fue el idioma al llegar a los Estados Unidos, el lograr comunicarme de manera fluida fue bastante difícil al principio. Sin embargo, eventualmente me acostumbré. Yo siempre he sido bien constante y nunca he dejado que esos pequeños obstáculos me afecten, más bien he tratado y sigo tratando de sobrepasarlos y siempre mantenerme muy enfocada en mis metas”.