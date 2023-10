Ximena Duque agradece las muestras de apoyo, ante la situación que enfrenta su hija Luna

Las últimas horas han sido cruciales para Ximena Duque y Jay Adkins, quienes no se han separado de su hija Luna. La hija mayor de la pareja enfermó de un virus estomacal, que la ha llevado a permanecer en cama. En sus redes, la empresaria compartió una actualización del estado de salud de su hija, además de aprovechar la oportunidad para reflexionar acerca del alivio que siente de poder estar al lado de su hija en estos momentos, y al mismo tiempo, seguir trabajando.

©@arevalosphotography @ximenaduque



Luna, la hija de Ximena Duque y Jay Adkins, tiene un virus estomacal

“Les cuento que Luna sigue en camita, relajada, sigue con ese bendito virus pero ya esperando que hoy se sienta mejor”, explicó en unos videos en sus stories. “Hicimos una videollamda con la doctora, le mandaron medicina para las naúseas y el vómito esperando que se recupere”, añadió la también actriz de telenovelas.

Con esa esperanza, de que Luna mejorara en las próximas horas, la emprendedora reveló que aplazó su viaje familiar a Las Bahamas, pero ante el panorama, lo más conveniente sería quedarse en casa. “Pospusimos (el viaje) para mañana, pero ni modo no vamos a viajar, primero la slaud de la chiquta, esperemos que ya hoy se le pase todo esto, que recupere sus fuerzas y que mañana esté al 100 por ciento”.

©@ximenaduque



La actriz asegura que se siente agradecida de poder estar presente para sus tres hijos: Cristán, Luna y Skye

Antes de despedirse de sus seguidores, la estrella de telenovelas como La fan agradeció a sus seguidores por los buenos deseos para su hija, además de mostrarse agradecida por tener la oportunidad de cuidar a su pequeña cuando más lo necesita. “Esto de poder uno cuidarlos, de poder trabajar en la cama con ella al lado, mientras la cuido, la veo, la atiendo, no tiene precio. Me siento agradecida, bendecida y espero que todas las mamitas que desean eso lo puedan lograr en algún momento de sus vidas, porque se siente bonito”.

Su faceta empresarial, una oportunidad para su familia

Fue en 2017 cuando vimos a Ximena Duque por última vez en la pantalla chica, en producciones como La fan o Queen of South. Tras su boda con Jay Adkins y el nacimiento de su hija Luna, la actriz decidió desarrollar su faceta empresarial para poder pasar más tiempo con su familia, pues para ella no había nada más importante que ser una madre presente. Ya con la llegada de Skye, Ximena tenía claro que no había marcha atrás y continuó cultivando sus sueños empresariales al lado de su marido. Este 2023, lanzó Empower Fashion, una plataforma de venta de ropa accesible para todos los bolsillos, con la cual busca ayudar a los demás y al mismo tiempo, hacer crecer su emporio empresarial.

