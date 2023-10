La hermosa reflexión de Ximena Duque para disfrutar el presente con su familia

Más allá del trabajo y las redes sociales, Ximena Duque sabe que la verdadera felicidad está en el presente y en disfrutar de los momentos que vive junto a su esposo, Jay Adkins, y sus hijos Cristan, Luna y Skye. Durante una tarde normal para la familia, la empresaria reflexionó sobre cómo esos detalles son los que le dan un gran valor a su vida, algo que aprendió a base de experiencia y que está decidida a disfrutar al máximo.

“Ellos son mi vida entera…”, expresó junto a un divertido video de Cristan junto a las niñas conduciendo un carrito de golf que provocaba la risa incontrolable de las pequeñas. “En algún momento de mi vida, estaba tan enfocada en aprovechar cada momento que dejé de experimentarlos plenamente...”, escribió, en parte, refiriéndose a una costumbre muy común entre la gente hoy en día, y es que en cualquier situación ahora parece normal sacar un teléfono para grabar o tomar fotos de aquel momento tan especial en lugar de disfrutar cada detalle. También habló sobre cómo se preocupaba por lo rápido que pasaba el tiempo forzándose a aprovecharlo, llevándola a una preocupación que la interrumpía de ser feliz.

“Hoy en día, disfruto cada segundo al lado de mis hijos sin angustias ni preocupaciones acerca de que el tiempo se agote con ellos. Cada instante compartido a su lado es una experiencia plena, ya que estoy viviendo nuestro presente al máximo”, agregó.

Reflexiva, recordó cómo solía pensar hace unos años: “Con frecuencia, los seres humanos nos vemos atrapados pensando en el pasado o el futuro, y dejamos escapar el presente de nuestras manos. Cuando era más joven, siempre estaba concentrada en mi futuro, lo que me ayudó en su momento a perseguir mis sueños y trabajar duro por ellos”. Satisfecha por los frutos de su esfuerzo y de haber perdido algunos momentos en familia, anotó: “Sin embargo, en esta etapa de mi vida, donde he alcanzado lo que una vez soñé y por lo que tanto he trabajado, quiero disfrutar plenamente del presente junto a mis seres queridos”.

Finalmente agradeció a sus hijos por esos ratos llenos de risa que hacen que todo valga la pena: “Hijos @carabiascristan @lunaadkins3@skyeadkins_3 Gracias por cada instante que me regalan. Son mi vida entera. ❤️ ”.

Ximena Duque, enfocada en su familia

Desde hace varios años, Ximena decidió convertirse en empresaria no sólo para solventar los gastos de su hogar junto a Jay Adkins; sino para pasar más tiempo con su familia. El resultado fue exitoso y desde entonces asegura que fue la mejor decisión de su vida, pues al manejar estrictamente sus tiempos de trabajo, se permite estar en casa con sus hijas pequeñas sin perderse de ninguno de los momentos más especiales de su infancia.

