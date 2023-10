Ximena Duque suspende viaje a Las Bahamas por la delicada salud de su hija mayor

Ximena Duque y su familia tenían planeado un viaje a Las Bahamas, donde combinarían el placer con el trabajo. Sin embargo, este plan se ha suspendido de forma indefinida, debido a que la hija mayor de la empresaria contrajo un virus estomacal. A través de sus redes sociales, la también actriz compartió que Luna, de cuatro años, empezó a tener ciertos malestares en el aeropuerto, por lo que al ver la gravedad de su hija, Ximena y su esposo, Jay Adkins, decidieron regresar a casa y postergar el viaje, pues la salud de su hija es prioridad.

Ximena Duque reveló a sus seguidores que su hija llevaba unos días con ciertos síntomas, pero que fue hasta que llegaron al aeropuerto que el estado de su hija empeoró, al punto de que lucía pálida y con los labios secos. Fue ahí donde su instinto maternal la llevó a regresar a casa. “Lleva cuatro días malita del estómago y hoy camino al aeropuerto yo no la veía bien, yo no la veía bien, ustedes saben que nos ibamos a Las Bahamas. Algo me dijo, ‘no, por aquí no va a la cosa’”, explicó.

Ximena, al saber que a Luna no le gusta ir al doctor, habló con ella. “Le dije, ‘Luna si me dices realmente que tienes, no va a pasar nada.. Si viajamos y no tenemos a tu doctor va a ser peor”, ante estas palabras, la niña respondió que tenía un severo dolor en el estómago, por lo que regresaron a casa. Ya bajo revisión médica, se encontró que la niña tenía un virus. “Tiene un virus, así que no vamos a poder viajar. Así que nada, primero lo primero”.

Aunque el viaje no está cancelado del todo, Ximena aseguró que este dependerá de cómo evolucione la salud de su hija en las próximas horas, pero de momento, se quedarán en casa descansando. “Aquí estoy como mamá pollito, cuidándola”.

Su vida alejada de la televisión

Tras hacer una pausa en su carrera como actriz, Ximena Duque está disfrutando al máximo de su faceta de empresaria y emprendedora, al mismo tiempo que cuida de sus tres hijos, en específico de las dos más pequeñas. Feliz por esta decisión en su vida profesional, recién compartió una reflexión en la que hablaba acerca de poder estar presente para sus hijos. “Hoy en día, disfruto cada segundo al lado de mis hijos sin angustias ni preocupaciones acerca de que el tiempo se agote con ellos. Cada instante compartido a su lado es una experiencia plena, ya que estoy viviendo nuestro presente al máximo”.

