Maya, hija de Mónica Spear, habla por primera vez sobre sus padres adoptivos y su nueva vida en México

El tiempo se ha pasado en un abrir y cerrar de ojos, pues Maya, la pequeña hija de los fallecidos Mónica Spear y Thomas Henry Berry, se ha convertido en toda una adolescente. Heredera de la belleza de su madre, esta jovencita acaba de cumplir 15 años, ocasión que celebró con un especial posado. En medio de este nuevo ciclo, Maya concedido una sensible entrevista en la que ha hablado por primera vez de sus padres adoptivos y de su nueva vida en México.

©Mauricio Villahermosa @mauriciovillahermosa



Maya lució hermosa en su posado.

Ricardo Spear, hermano menor de Mónica, y su esposa Daniela Bueno, se convirtieron legalmente en los padres de Maya hace más de un año, un proceso que ha sido muy especial para los tres, lleno de aprendizajes, retos y sobre todo, mucho amor. “Hay unos momentos en los cuales nos entendemos muy bien y tenemos un humor entre nosotros que se entiende entre nosotros”, dijo la jovencita al hablar de su tío y padre adoptivo en una charla con el periodista venezolano Luis Olavarrieta.

“Daniela es muy chévere, tiene una personalidad brutal y es muy cariñosa, eso me parece increíble”, dijo Maya sobre su madre adoptiva, quien al igual que su mamá biológica es actriz.

Daniela y Ricardo contaron en la misma entrevista que decidieron mudarse a México para criar a la joven un ambiente cálido y cercano al arte. “Sentimos que es un lugar más humano, humanamente hay como otro calor, otra vibra”, contó en la misma entrevista Ricardo, quien estuvo 20 años en Estados Unidos. “Era un mejor lugar para nosotros y para desarrollar esas cosas humanas, empáticas, la diversión, el goce...”

©@danielabueno_



Maya ha sido cobijada por el amor de sus padres adoptivos.

Ante su reciente festejo de 15 años, Maya recibió a su familia proveniente de Estados Unidos y contó cómo su percepción ahora es distinta a la que tenía años atrás cuando vivía ahí. “Estoy hasta el cielo, es increíble, yo los extrañé demasiado, es muy loco. Yo mientras estaba en Orlando los odiaba o pretendía que los odiaba, pero en realidad eran la cosa más cercana de mi corazón y siempre van a ser esas personas más cercanas de mi corazón”, compartió.

“La manera en la cual yo manejaba mis sentimientos especialmente era imaginándome cosas, me la pasaba imaginando cosas, pero para mí era difícil encontrar las palabras”, confesó la joven en otro momento de la charla.

©@danielabueno_



La inolvidable fiesta de Maya.

¿Qué ve Maya para su futuro?

A su corta edad, Maya transmite gran madurez e independencia, y parece tener claro lo que quiere para su futuro. Ricardo y Daniela están seguros de que es una artista, y aunque no saben en qué área se desarrollará, están orgullosos de verla adquirir las herramientas para forjar su futuro. “(Sueño con) hacer películas, tengo unas ideas que me gustan, hacer películas, escribir, quiero escribir unos cuantos libros y pintar”, confesó la adolescente.

©Mauricio Villahermosa @mauriciovillahermosa



El increíble posado por los 15 años de Maya.

Olavarrieta la cuestionó sobre el deseo que había manifestado en algún momento de convertirse en bailarina o cantante, y ella explicó que ahora sus planes han cambiado. “Sí, pero ahorita no, me gusta cantar”, dijo. Ante la pregunta sobre el lugar y el momento en el que se siente feliz y segura, Maya confesó que disfrutar pasar el tiempo consigo misma. “Sola. Siempre he buscado la manera donde esté estudiando sola, en otro país y me estoy gozando la vida con calma, sin toda esta presión de todo”, explicó.

Dada esta forma de pensar, no es de extrañar que la joven considere mudarse en un futuro. De hecho, confesó que podría instalarse en el país natal de su madre. “Me gustaría volver por un año, quizás dos, quizás me quedo, no sé”, comentó.

El gran amor de sus padres adoptivos

“Nuestra dinámica es muy amorosa, es muy cariñosa, yo le hablo como si fuera bebé chiquita aunque es más alta que yo”, compartió Daniela. “Me encanta de ella que es muy dulce, es muy sensible, que escucha muchísimo, que es atenta a lo que sucede a su alrededor, es compasiva, es una muy buena niña, la verdad”, expresó orgullosa. También recordó con la voz entrecortada el momento en que la adolescente preguntó si podía llamarla mamá. “Solo te digo que yo no sé ser mamá”, dijo al recordar sus propias palabras. “Y ella lo que me respondió fue: ‘Okay, está bien porque yo no sé ser hija todavía, entonces vamos a aprender tú y yo”’.

Ricardo y Daniela dijeron que no descartan buscar un bebé y ampliar su familia, pero por el momento están enfocados por completo en la crianza de Maya, quien se encuentra en plena adolescencia, una etapa complicada. Él confesó que, aunque por mucho tiempo no entendía las decisiones y preocupaciones de su hermana Mónica, ahora que ha crecido y asumido el papel de padre lo comprende. “Ya entiendo por qué era así, ya entiendo por qué hizo, ya entiendo por qué sus preocupaciones eran distintas... Para mí (Mónica) todavía es un ejemplo”, admitió.

Vídeo Relacionado: Ariana Grande debe pagar 1,25 millones a su ex-esposo tras divorcio Loading the player...