Daisy, la hija de Katy Perry, hace su debut musical en 'Wonder', la nueva canción de su mamá

¡Ha nacido una estrella! La hija de Katy Perry está haciendo su debut musical y nada más y nada menos que en el nuevo álbum de su mamá, lanzado este viernes 20 de septiembre. La intérprete sacó a la venta su séptimo álbum de estudio 143, y ha sido en la última canción donde la pequeña Daisy Dove ha sacado a relucir su talento.

© Bryan Bedder Katy Perry es mamá de Daisy Dove, a quien comparte con su prometido, el actor Orlando Bloom

La canción empieza con la dulce voz de Daisy, cantando: "One day, when we're older/Will we still look up in wonder? (Un día cuando seamos mayores, ¿seguiremos mirando hacia arriba con asombro?)".

La voz de la pequeña, a quien Katy comparte con el actor Orlando Bloom, vuelve a aparecer hacia el final del tema. "One day, when we’re older/Will we still look up in wonder?/Someday, when we’re wiser / Will our hearts still have that fire?". Traducido al español, la letra en voz de la niña dice lo siguiente: "Un día, cuando seamos mayores, ¿seguiremos mirando hacia arriba con asombro?/ Algún día, cuando seamos más sabios/¿nuestros corazones seguirán teniendo ese fuego?".

© Mert Alper Dervis/Anadolu Katy Perry y Orlando Bloom en la premier de 'The Cut' en el Toronto International Film Festival

Con esta participación, Daisy debuta de manera oficial en el mundo de la música y podría ser que dentro de unos años, siga los pasos de su famosa mamá, quien cuenta con una sólida trayectoria y varios premios en su haber.

Aquí el el tema Wonder, de Katy Perry:

Katy y la buena relación con Flynn, el hijo de Orlando Bloom

Apenas a inicios de esta semana, la intérprete de Firework compartió que Flynn, de 13 años, el hijo de Orlando Bloom y su exesposa, Miranda Kerr, contribuyó en la creación de nueva música. "Le tocó cosas al hijo de Orlando, quien tiene 13 años, y él en verdad tiene muy buen oído", contó la artista a Audacy. "Él probablemente es la mejor persona de mi familia antera". La cantante agregó que Flynn nunca le ha dicho que elimine un tema por completo, y que hay algunas de ellas que han captado realmente su atención.

"A él le gustó Never Really Over", recordó en esa misma conversación. "La toqué para él antes de que saliera (en 2019) y yo estaba como, '¿qué opinas?', a lo él dijo, 'sí, es buena'. Él tiene buen gusto. Le gusta esta canción llamada All the Love, la cual está incluida en 143. Y esa resulta ser una de las canciones favoritas que escribí".

Aunque a Flynn le gusta escuchar una canción o dos, Perry admitió que nunca le pone a su familia un álbum completo. "Están hartos de mí. Quiero decir, están bien, pero mi familia me dice que me mude o que saque la basura", dijo entre bromas. "Están hartos de esto. Es una familia, ellos van a ser reales. Yo no hago fiestas para escuchar canciones", añadió.