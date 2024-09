Alana provoca risas con la sincera confesión que le hizo a su padre, Cristiano Ronaldo

Después de una larga espera, finalmente se estrenó la tercera temporada de la docuserie de Georgina Rodríguez en Netflix y, como sucedió con las anteriores, ha causado sensación. El éxito no solo se debe a la protagonista, sino también a su familia. Recientemente se viralizó un fragmento de la sincera conversación que sostuvo Alana Martina, una de sus hijas, con su padre, Cristiano Ronaldo, pues la niña hizo una simpática confesión con la que muchos se sintieron identificados.

© Instagram @cristiano Alana es una de las tres hijas que comparten Georgina y Cristiano.

En uno de los nuevos episodios de Soy Georgina, el futbolista portugués le preguntó a su hija Alana: “¿Qué quieres ser cuando seas grande?”. La niña de siete años no tardó mucho en responder y lo hizo con total honestidad: “Nada, nada. Yo me quedo en casa tranquila”. Su inesperada respuesta provocó las risas de su padre. “Hay que trabajar, amor”, aconsejó Cristiano.

“¿Pero qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer”, expuso la niña, dejando ver un poco de preocupación. “Yo creo que puedes ser actriz”, le propuso su papá. Sin embargo, esta alternativa no le encantó a Alana: “¡No, no, no!”. Sin embargo, mostró cierto interés por estar detrás de las cámaras. “Puede ser productora de Netflix”, comentó el jugador del Al-Nassr, ampliando su abanico de opciones y consiguiendo el visto bueno de su retoño. “¡Siiiiiiiiiiiiiii! Quiero ser eso”.

© Instagram @cristiano Alana ha brillado con su personalidad traviesa y ocurrente.

El fragmento de esta charla padre e hija fue compartido en las redes sociales de Netflix y de inmediato obtuvo una lluvia de comentarios. “Todos somos Alana”, “En la vida soy Alana”, “Alana es tremenda, ¡me encanta!”, “Es el sueño de todos, quedarnos en casa tranquilos”, fueron algunos de los comentarios de los internautas. Otros, destacaron el valioso consejo que Cristiano le dio a su nena: “Pocas veces oímos a padres ricos enseñando valores a su hija”, “Qué buen ejemplo, Cristiano”.

Tanto en el reality como en las redes sociales, los seguidores de Cristiano y Georgina han podido constatar lo traviesa y ocurrente que es Alana, además de que parece haber heredado el lado más coqueto y glamuroso de su famosa mamá. “Últimamente le da por ponerse pelucas, le encanta el maquillaje y le encanta tunearse. Es muy presumida, y mira que es difícil ser más coqueta que yo, pero creo que lo será”, contaba ‘Gio’ en otra temporada de Soy Georgina.

Cristiano habla sobre sus hijos

Recientemente, el futbolista luso participó en el podcast de su amigo, ex jugador del Manchester United, Rio Ferdinand, y habló de distintos temas, incluida su faceta como padre de familia. Cristiano contó que ha transmitido a sus hijos el valor de ser competitivo. “Estuve en el Mar Rojo hace un par de días, juego todos los días al pádel. Cristiano Jr y yo nos enojamos, no hablamos durante dos días. Por eso estoy contento, incluso el pequeño Mateo (se pone competitivo) me gusta. Demuestra que tienen personalidad”, expresó orgulloso.

© Instagram @georginagio Georgina y Cristiano disfrutaron de unas lujosas vacaciones con sus hijos en el Mar Rojo.

“En serio, mis hijos son como yo, no les enseño, pero ven con el ejemplo porque a veces cuando pierdo me enojo, a veces lloro, depende del momento. Son más o menos iguales, así que incluso con mis hijos compito, siempre quiero ganar. No doy nada gratis”, confesó.