Cristiano Ronaldo habla como nunca de sus hijos: 'Son como yo'

Es uno de los máximos ídolos del futbol. Cristiano Ronaldo tiene la fortuna no solo de haber conquistado el récord de sumar 900 goles en toda su carrera, sino que además se siente privilegiado por la gran familia que ha formado junto a su pareja, Georgina Rodríguez. Motivado por el amor de sus cinco hijos, el delantero portugués ha hablado como nunca de su vida en familia, ese entorno que mantiene bajo estricta discreción pero que genera gran curiosidad entre sus seguidores, siempre pendientes de seguir su rastro y de celebrar cada uno de sus triunfos sobre la cancha.

© @georginagio Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez con sus hijos

Las confesiones de CR7

Cristiano tomó la decisión de asistir como invitado al podcast de su amigo, ex jugador del Manchester United y de la selección inglesa, Rio Ferdinand, espacio en el que habló de varios temas, no solo los relacionados con la carrera, sino también los ligados a la familia. De hecho, contó cómo el factor de ser competitivo lo transmite a sus hijos. “Estuve en el Mar Rojo hace un par de días, juego todos los días al pádel. Cristiano Jr y yo nos enojamos, no hablamos durante dos días. Por eso estoy contento, incluso el pequeño Matteo (se pone competitivo) me gusta. Demuestra que tienen personalidad…”, dijo el jugador.

El astro del futbol también se refirió a la personalidad de sus pequeños, quienes aseguran han heredado un aspecto de él. “En serio, mis hijos son como yo, no les enseño pero ven con el ejemplo porque a veces cuando pierdo me enojo, a veces lloro, depende del momento. Son más o menos iguales, así que incluso con mis hijos compito, siempre quiero ganar. No doy nada gratis…”, expresó.

© Instagram @cristiano Cristiano Ronaldo y sus hijos Alana, Eva y Mateo.

Cristiano prefiere no presionar a Cristiano Jr.

Si de algo se siente orgulloso Cristiano Ronaldo es de poder inculcar a sus hijos el ímpetu por conquistar sus sueños. El mayor de ellos, Cristiano Jr, ya milita en las fuerzas juveniles del Al-Nassr, dando muestra de que el futbol también es su gran pasión. Sin embargo, el astro luso prefiere que el jovencito viva sus propios procesos. “Justo en este momento, Cristiano quiere ser futbolista pero yo no lo presiono. Tiene 14 años, ya tiene presión por ser el hijo de Cristiano…”, afirmó durante la reveladora conversación. “Que cometa sus propios errores, pero espero que en el futuro pueda ser un jugador profesional…”, dijo.

© @crtistiano Cristiano Ronaldo y su hijo Cristiano Jr.

En ese sentido, Cristiano también afirmó que, pese a los giros que pueda dar la vida de su hijo, siempre estará para él, dispuesto a brindarle una mano siempre que sea necesario. “Si no llega a ser jugador, quizá otro trabajo, pero siempre le apoyaré. No podemos presionar a nuestros hijos porque seamos famosos…”, contó frente al micrófono de su amigo, espacio en el que además agregó: “Esta generación, es difícil decirles algo y dejar que lo hagan. Siempre verán a su padre como un ejemplo, me ven todos los días en lo que hago, en casa, en el entrenamiento o en un partido. Me ven trabajar mucho…”, afirmó.