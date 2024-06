Cristiano Ronaldo se sincera sobre su próximo retiro: ‘Sé que no me quedan muchos años en el fútbol’

Cristiano Ronaldo es uno de los rostros más conocidos y queridos del fútbol y próximamente dará de qué hablar en la Eurocopa 2024 con su participación junto a la selección portuguesa. Mientras llega el gran día de su encuentro con República Checa el próximo 18 de junio, ‘CR7’ jugó un partido amistoso con Irlanda. En el marco de este juego, el jugador de 39 años habló de su retiro. En unas declaraciones recogidas por la agencia EFE, el jugador reconoció que no le quedaban mucho tiempo en las canchas, dejando al aire la incógnita de la fecha en la que despedirá del fútbol.

©GettyImages



Cristiano Ronaldo

El crack portugués se refirió al momento de su retirada ante las cámaras de SporTV. “Sé que no me quedan muchos años en el fútbol. Y como dicen en España, cada año es un regalo que pase y pueda continuar jugando. Jugar después de los 35 o 36 años ya es un regalo, ahora tengo 39 y cada año trato de disfrutarlo”, dijo. En ese sentido, Cristiano, quien actualmente milita en el club saudí Al-Nassr, habló sobre la forma en la que se siente halagado de apoyar a la selección de su país. “Lo importante estar bien físicamente y mentalmente para poder ayudar al equipo. Y como ya saben con la selección me une un amor de toda la vida. Estoy hace 20 años aquí y solo quiero continuar”.

©GettyImages



Cristiano Ronaldo

‘Soñar es gratis’

Ante las cámaras, también fue cuestionado sobre la posibilidad de ganar la Eurocopa 2024 como lo hizo Portugal en la edición de 2016, hace ocho años. “Es bueno tener los pies en la tierra pero con el pensamiento en el cielo, que es soñar con la Eurocopa. Soñamos y estamos preparados”, dijo en declaraciones a la cadena estatal RTP. El delantero dijo que era necesario ir “paso a paso” pero que “soñar es gratis”.

“El talento lo tenemos, pero como digo muchas veces, el talento se trabaja, nadie te da nada. Y el equipo está preparado para trabajar”, añadió.

Lindo gesto sobre la cancha

En el amistoso entre Portugal e Irlanda, celebrado el 11 de junio, Cristiano salió a la cancha acompañado de una pequeña que se robó el corazón del público del Estadio Municipal de Aveiro, en Portugal. Previo al encuentro, como parte del protocolo en el que señala que los jugadores deben ingresar al campo acompañados por niños, Cristiano entró a la cancha con una niña en silla de ruedas. De acuerdo con medios como Récord, la pequeña padece esclerosis múltiple. En todo momento, ‘CR7’ se mostró sonriente y cuidó al máximo el paso de su pequeña acompañante, quien también sonrió a las cámaras.

En sus redes sociales, se compartió el video y los fans del futbolista quedaron conmovidos ante tan bella acción. En el encuentro con los irlandeses, Cristiano anotó los dos últimos goles que favorecieron a su equipo. Mientras que João Félix hizo la primera anotación en el minuto 18’.