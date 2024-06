Georgina Rodríguez derrite las redes con el tierno detalle de uno de sus hijos

Georgina Rodríguez es una madre dedicada y entregada a su numerosa familia; recientemente, la influencer celebró el cumpleaños de los mellizos Eva María y Mateo, a los que comparte con Cristiano Ronaldo. A través de sus redes, ‘Gio’ compartió un vistazo del festejo, detalle que dejó encantados a sus seguidores. Ahora, una vez más, la también modelo hace gala de su faceta como madre al compartir un tierno detalle que uno de sus pequeños le hizo llegar.

En su cuenta de Instgram, donde tiene casi 60 millones de seguidores, ‘Gio’ compartió una fotografía de una cartita de uno de sus hijos con una caligrafía infantil. Junto a la nota, escribió: “Que afortunada soy ❤️”. En la carta, escrita en una hoja blanca con tinta negra, se lee lo siguiente: “¿Qué es amor? Amor, eres tú, mamá”. El autor o autora de la nota —que podría haber sido Mateo, Eva María o Alana Martina— firmó con un corazoncito.

El post tiene miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios por parte de sus fans, así como de celebridades como Valentina Ferrer. La pareja de J Balvin comentó el post de la modelo con unos emojis: “❤️❤️❤️❤️❤️”. La familia de ‘CR7’ no fue indiferente a la publicación; Katia Dos Santos Aveiro, hermana de Cristiano, también reaccionó conmovida a la publicación de Georgina con unos emojis en forma de corazón: “❤️❤️❤️❤️”.

‘Ver a mis hijos crecer felices es mi mayor bendición’

Georgina y Cristiano comparten a Junior, de 13 años, los mellizos Eva María y Mateo, de siete, Alana Martina, de seis y Bella Esmeralda, de dos años. La familia pasó por un momento difícil cuando perdieron a Ángel, el mellizo de Bella Esmeralda, en abril de 2022. A pesar de esa dura circunstacia, la familia poco a poco ha salido adelante, tratando de retomar sus vidas, pero teniendo bien presente al pequeño. En ese sentido, ‘Gio’ habló con Vogue sobre su rol como madre y piedra angular de una familia numerosa.

“Ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida y mi prioridad absoluta. Cada momento que paso al lado de mi familia es cuando más feliz y realizada me siento, ver a mis hijos crecer felices y compartir los momentos todos juntos en familia es mi mayor bendición, no puedo estar más agradecida a la familia tan maravillosa que hemos formado”, comentó.