No hay duda de que Georgina es una mamá muy cariñosa y dedicada, y que cada instante con sus hijos es único e irrepetible para ella. “Ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida y mi prioridad absoluta... Cada momento que paso al lado de mi familia es cuando más feliz y realizada me siento, ver a mis hijos crecer felices y compartir los momentos todos juntos en familia es mi mayor bendición, no puedo estar más agradecida a la familia tan maravillosa que hemos formado”, expresaba hace tiempo en entrevista para Vogue.