Como amante de la buena gastronomía, Georgina también dio un vistazo de los platillos que ella y su amado disfrutaron a orillas del mar. En su docuserie Soy Georgina (Netflix), la modelo compartió que es de ‘buen diente’ y que no teme a las críticas, pues reconoce que comer es uno de los mayores placeres en la vida. “Como sin miedo y con placer. Me sorprende que, a día de hoy, la gente se siga extrañando a la hora de verme comer”.

“Tengo un metabolismo muy rápido y espero, y toco madera, que no me cambie nunca, porque me encanta comer y disfruto mucho comiendo. Es algo que me une mucho con las personas”, confesó en la serie, en la que retrata un poco de su vida como pareja del delantero del Al Nassr.