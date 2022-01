Osmel Sousa recuerda a Mónica Spear a ocho años de su fallecimiento

A 8 años del cruel asesinato de Mónica Spear, Osmel Sousa la recordó en sus redes sociales con un solemne homenaje. En su perfil de Instagram, el llamado ‘Zar de la Belleza’ compartió una fotografía de la fallecida reina de belleza y honró su legado, refiriéndose a ella como una persona con “una vibra única”. Mónica Spear y su esposo Thomas Henry Berry fueron atacados por unos asaltantes durante un viaje por Venezuela. En el ataque con armas de fuego, su hija, Maya Berry Spear, quien entonces tenía cinco años, resultó herida de una bala en la pierna, pero logró sobrevivir.

©@monicaspear



Mónica Spear fue asesinada el 6 de enero de 2014, durante un asalto

Sousa, quien año con año, recuerda a la fallecida reina de belleza que preparó para convertirla en reina de Miss Venezuela, publicó un homenaje en honor a su pupila. “Cada 6 de enero subo una foto de Mónica… porque después de varios años, aún me cuesta asimilar lo que le sucedió”, lamentó Sousa. “Mónica Spear tenía un aura, una vibra única, una forma de ser que no he encontrado en ninguna otra reina. Sé que hoy está en el cielo”.

©@monicaspear



Osmel Sousa le rindió un homenaje a Mónica Spear

Los seguidores de Osmel recordaron a la fallecida Spear y expresaron su pesar por la tragedia, sucedida el 6 de enero de 2014. A finales de 2013, Spear y Thomas Berry, junto con su hija, se fueron de viaje a Venezuela; era un viaje de reconciliación, pues estaban atravesando una crisis de pareja y querían volver a ser una familia de tres. El 6 de enero, mientras Thomas conducía por la autopista Valencia-Puerto Caballero, en Carabobo, su vehículo sufrió incidente. Cuando la grúa llegó y los mecánicos trataban de remolcar el automóvil, unos delincuentes los atacaron.