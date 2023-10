Marlene Favela celebra los cuatro años de su hija: ‘Te doy gracias por escogerme como tu mamá’

Para Marlene Favela no hay día más especial en su calendario que el cumpleaños de su única hija, la pequeña Bella Seely. Con motivo de los cuatro años de vida de la niña, la actriz de telenovelas le dedicó un emotivo post, en el que dejó ver su emoción por otro año más de vida de su hija, al mismo tiempo que la invadía la nostalgia la recordar el día en que llegó a su vida. Bella es fruto de la relación de Marlene Favela con el empresario George Seely. Tras casi tres años juntos, la pareja decidió tomar caminos separados.

©@ marlenefavela



Marlene Favela y su hija Bella

“Hoy hace 4 años que entre a un quirófano con la certeza que conocería al amor de mi vida. El día que llegaste tú a cambiarlo todo y convertiste mi universo en un andar de plenitud, amor, seguridad y aventuras interminables”, se lee en el mensaje de la estrella de telenovelas. “Hoy celebro tu vida y te doy gracias por escogerme como tu mamá! Te amo por siempre y para siempre mi amada @bellaseely_ Feliz cumpleaños hermosa mía. Que Dios y el universo te regalen una larga y virtuosa vida”.

©@marlenefavela



Marlene Favela compartió unas fotos del día del nacimiento de Bella

Marlene acompañó este emotivo post con una serie de fotografías desde el quirófano del día en el que nació Bella. En cuanto a su padre, el empresario George Seely, este aún no ha compartido una felicitación de cumpleaños para su hija, con la cual mantiene comunicación, a pesar de vivir en países diferentes.

Marlene Favela y George Seely se casaron en diciembre de 2017 tras unos meses de relación. Al año siguiente, en octubre, recibieron a su primera hija en común, la pequela Bella. Sin embargo, en junio de 2020, la actriz mexicana, dio a conocer su divorcio del empresario. A pesar de que Marlene Favela ha isdo hermética en todo lo referente a su separación, en julio de 2021, ante una rueda de prensa con medios mexicanos, la actriz aclaró que su hija sí tiene presente a su padre. “Mi hija tiene su papá presente, sí lo ve”.

©GettyImages



Marlene Favela con su exmarido, George Seely

¿Una oportunidad en el amor?

En otra conversación con el diario El Universal, Marlene habló sobre su vida amorosa tras su divorcio, admitiendo que en efecto ha dejado de lado ese tema, pues está enfocada en la crianza de su hija. “Eso (la parte romántica) la he descuidado. Ni me pesa la verdad. Pero sí, es una parte que no le puse mucha atención porque mi hija está chiquita y quiero verla crecer, no me quiero perder nada”, explicó la guapa actriz.

