Marlene Favela revela por qué sigue soltera y no tiene prisa en dejar de serlo

Sin lugar a dudas, la actuación es uno de los pilares en la vida de Marlene Favela, sin embargo, desde que se convirtió en madre, sus prioridades cambiaron. La actriz está dedicada en cuerpo y alma a su hija Bella, quien hace poco celebró su tercer cumpleaños. La estrella de telenovelas reveló recientemente que ha sido precisamente por enfocarse de lleno en la crianza de su pequeña, que ha dejado en segundo plano su vida amorosa, sin embargo, no se arrepiente de ello.

Para la actriz su hija es su máxima prioridad

“He estado dedicado a mi hija el cien por ciento”, dijo la estrella de telenovelas como Gata Salvaje en entrevista con el diario mexicano El Universal. Y es que desde que se separó de George Seely, el padre de su nena, no ha iniciado ningún noviazgo.

En octubre de 2020 Marlene dio a conocer que se encontraba separada del empresario australiano y que incluso ya le había solicitado el divorcio. Esta noticia surgió tras de meses de rumores sobre una posible crisis en su matrimonio, pues durante un largo tiempo no se les había visto juntos. La pareja se casó en diciembre de 2017 en una espectacular boda en una finca en el estado mexicano de Querétaro.

En 2020 Marlene confirmó su separación de George Seely

“Eso (la parte romántica) la he descuidado. Ni me pesa la verdad. Pero sí, es una parte que no le puse mucha atención porque mi hija está chiquita y quiero verla crecer, no me quiero perder nada”, explicó la guapa actriz, quien acaba de estrenar su nueva telenovela El Amor Invencible (TelevisaUnivision).

“Y digo: ‘es que si salgo, entonces ya no la voy a ver’. Creo que estos tres años que he estado sola me he dedicado a mi hija al cien por ciento y he sido muy feliz, no me arrepiento de haberlo hecho”, dijo la intérprete.