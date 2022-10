Marlene Favela confiesa que no desea tener más hijos

Marlene ha sido muy clara sobre su postura de reservarse los detalles sobre la situación con el empresario australiano George Seely, padre de Bella, por lo que prefirió no ofrecer detalles cuando fue cuestionada sobre la convivencia padre e hija.

La estrella de telenovelas como Gata Salvaje, aseguró estar en paz consigo misma, más allá de la relación que mantenga o no con su expareja. “La paz la tengo porque yo he hecho las cosas bien y mi hija está perfecta, está llena de amor, la amamos, ¿qué más puede pedir?”, comentó.

Está felizmente soltera

Entre sus proyectos en televisión, su faceta de empresaria y todas las actividades relacionadas con la crianza de Bella, a Marlene no le queda tiempo para nada más. Por eso, la idea de iniciar una nueva relación sentimental por ahora no es muy factible. “¡No sé a qué hora! Me la paso en las clases de la niña, a menos que me consiga un maestro o algo por ahí”, bromeó.