Marlene Favela revela que estuvo a punto de perder la vida

Marlene Favela abrió su corazón para recordar uno de los capítulos más delicados de su vida. Y es que hace un par de años, la actriz mexicana sufrió un derrame cerebral que casi le cuesta la vida. Ella misma lo reveló y ahondó en los detalles de esa historia de supervivencia que al principio pensó que era una alergia después de un vuelo de México a Miami.

“Llego y siento una presión aquí en la frente, y dije ‘ya, la alergia’. Me voy a casa de mi mejor amigo y le dije: ‘me siento medio mal’. Sentía presión y me bajé a correr una hora a la caminadora“, recordó en su reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda sobre los síntomas que no fueron tan fuertes al principio, por lo que no les dio tal importancia.

Sin embargo, el malestar continuaba: “Subí y dije ‘sí es gripa, total’, sentí como el cuerpo cortado. Me acosté y empecé a sentir que me hormigueaban las piernas y las manos. No es normal”, agregó antes de contar que le pidió a su amigo que la llevara de inmediato al médico. “Nos fuimos a una clínica y le dijeron a mi amigo: ‘llévala de emergencia a un hospital porque trae algo en el cerebro’”, dijo ante el impacto de su entrevistadora.

A la mamá de Bella Seely le confirmaron un derrame cerebral, un diagnóstico que no esperaba y que la hizo pasar tres semanas en terapia intensiva. “Esa noche entran por la arteria principal hasta el cerebro, embolizan la vena que estaba sangrando y dicen ‘hay que tenerla en observación para ver si el cuerpo la absorbe’”, explicó.

Pero su cuerpo no la absorbió, por lo que le sugirieron pensar en la alternativa de entrar a cirugía. “Me dicen: ‘Eres una mujer joven, fuerte y lo más seguro es que tu cirugía sea un éxito, pero hay un riesgo porque puede haber infección, toma la decisión, habla con tu familia, haz tu testamento’”.

Una increíble recuperación

Marlene no tardó más en tomar esa gran decisión, pues tenía confianza en que todo saldría bien. “Hablé con mi familia y les dije ‘ya tomé mi decisión’, ese mismo día me llama mi mánager y me dice te quieren para una telenovela… Yo entro a mi cirugía el jueves y el lunes ya estaba en los foros grabando, eso sí con un aplique y rapada”, contó entre risas por lo rápido que sanó.