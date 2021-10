Marlene Favela organiza una espectacular fiesta de cumpleaños para su hija

Para Marlene Favela no hay fecha más especial que la del cumpleaños de su hija, Bella Seely. Por ello, para celebrar el segundo año de vida de la pequeña, la actriz de La Desalmada organizó una espectacular fiesta con la temática de la caricatura infantil Masha y el Oso. Pese a no estar físicamente, el padre de la niña, el empresario George Seely, se hizo presente a través de las redes sociales y felicitó a su hija con un cálido mensaje.

©@marlenefavela



La actriz organizó una fiesta de cumpleaños para su hija con la temática de ‘Masha yel Oso’

George Seely, de quien Marlene solicitó el divorcio en junio del año pasado, comentó las fotografías de su hija con un tierno mensaje, dejando ver que, pese a la distancia, está al pendiente de su hija y de sus momentos más importantes, como su segundo cumpleaños. “Happy Birthday boo boo”, escribió el empresario debajo de una de las imágenes que compartió su ex. Además de eso, en su perfil Seely publicó una foto de Bella y también le deseó un feliz cumpleaños. Al ver el post de su ex, dedicándole un mensaje a Bella, Marlene reaccionó con un ‘me gusta’, demostrando que, aunque ya no están juntos, tienen una relación cordial por el bienestar de su hija.

A través de sus redes sociales, Marlene dio un vistazo de la fiesta de cumpleaños de su hijita, en la que no faltaron los globos, el pastel con la temática del festejo, los bocadillos, la mesa de dulces y más. Por las imágenes que Marlene compartió, Bella parecía encantada con su fiesta.