Shakira y su increíble talento como ‘trompeta humana’

Shakira no deja de sorprender al público. Hace una semana, la colombiana hizo vibrar a todos en los MTV Video Music Awards con un impresionante show en el que hizo un recorrido por su exitosa carrera. La cantante recibió además un merecido reconocimiento, en el que fue uno de los momentos más esperados de la ceremonia. Y la intérprete no para, pues ahora está por estrenar el que seguramente será uno más de sus éxitos musicales; y al calentar motores para el lanzamiento, ha dejado ver un talento que pocos le conocían.

Shakira hizo vibrar a todos en los MTV Video Music Awards.

El próximo 20 de septiembre, Shakira estrenará El Jefe, una colaboración con Fuerza Regida, una agrupación de música regional mexicana, por lo que este tema marcará su debut en este género. Los fans de la barranquillera están ansiosos por escuchar la canción, y ella hace unos días compartió una ‘probadita’ que dejó a muchos emocionados.

Ahora, la cantante ha publicado un video en el que mostró su impresionante habilidad vocal y de paso reveló un poco más de lo que el público podrá escuchar en su nuevo tema. “‘La trompeta humana’ en mi próximo sencillo EL JEFE - 20 SEPTIEMBRE”, escribió ‘Shaki’. En el video se le veía en lo que parecía ser un estudio de grabación, pegada al micrófono, haciendo un sonido muy similar al de una trompeta, pero empleando solo su capacidad pulmonar y su inigualable técnica vocal.

Como era de esperarse, los seguidores de la colombiana elogiaron su talento y se mostraron emocionados por el estreno. “Estás soñando con irte del barrio, tienes todo para ser millonario, gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario”, canta Shakira en el avance disponible de esta canción.

La posibilidad de un nuevo disco y una gira

Hace unos días, ‘Shaki’ viajó a Colombia para inaugurar una escuela en su natal Barranquilla, y durante la rueda de prensa habló de sus proyectos y de su reciente presentación en los MTV Video Music Awards. “Me siento inspirada, con ganas, con fuerza. Siempre pensé que era más frágil de lo que me veo hoy. Hoy me veo diferente y esa nueva autoimagen me transmite mucha energía, muchas ganas de seguir adelante por mis hijos, mis fans, mi familia. Hoy tengo muchas más razones para luchar que antes”, expresó.

Shakira estuvo recientemente en su natal Barranquilla, Colombia.

La intérprete no ha dejado de lanzar nueva música; su más reciente éxito fue Copa Vacía al lado de Manuel Turizo, antes sacó Acróstico, una tierna colaboración con sus hijos Milan y Sasha, y antes TQG, con Karol G. Sin embargo, aún no hay una fecha clara para el lanzamiento de un nuevo disco.

“Yo me he entregado a mi carrera en cuerpo y alma y sigo enamorando de la música, de la producción musical, uno de mis lugares felices en un estudio haciendo canciones y con ganas de, algún día no muy lejano, irme de gira otra vez”, expresó en la conferencia de prensa.

