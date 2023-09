Shakira hace historia al recibir el MTV Michael Jackson Vanguard Award en los VMAs 2023

Shakira sigue cosechando éxitos en su carrera musical, y esta noche se llevó a casa el icónico MTV Michael Jackson Vanguard Award durante los MTV VMAs 2023. Shakira es la primera latina en ser honrada con esta mención que en años anteriores han recibido Madonna, DavidBowie, Beyoncé, Rihanna, Justin Timberlake y Jennifer Lopez; entre otros. Emocionada por recibir este reconocimiento que sólo se le entrega a grandes figuras de la música, la colombiana compartió su felicidad con sus hijos, Milan y Sasha, así como sus padres y sus fans.

La intérprete recibió el premio de manos de Wyclef Jean, con quien colaboró en su éxito de 2005, Hips Don’t Lie. “Gracias. Muchas gracias, es increíble recibir esto de parte de mi amigo. Es una gran sorpresa”, dijo ante el público que no dejaba de gritar su nombre en señal de apoyo.

Gracias MTV por ser una parte importante de mi carrera. “Tenía sólo 18 años”, dijo recordando cómo sus canciones empezaban a sonar en el canal hace casi tres décadas. “Hoy quiero agradecer a las personas que han sido clave en mi carrera visual, así como socios. Simplemente no podría vivir sin ellos. A mi disquera, por siempre apoyarme. Muchísimas gracias, y a las mujeres maravillosas que han trabajado conmigo, que no sólo son brillantes, sino que me han educado, desafiado e interpretar muchos papeles”.

Shakira hizo una mención especial para sus seres queridos más cercanos, resaltando el ánimo que le dan sus hijos: “Quiero agradecer a mis padres, también a mis hijos Milan y Sasha que están aquí. Muchísimas gracias por apoyarme, animarme y hacerme sentir que mamá puede con todo”.

Finalmente, agradeció a los fans: “Quiero compartir este premio con mis fans que siempre me han apoyado a través de las buenas y las malas. Muchas gracias por ser mi ejército y ayudarme a pelear todas mis batallas”.

En increíble show de Shakira

Poco antes de recibir el premio, Shakira se lució con un show en el que mezcló sus éxitos She Wolf, Te Felicito, TQG, Objection, Ojos Así, Whenever, Wherever, Hips Don’t Lie y Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Al inicio de su presentación, mostró las peculiares poses que había compartido días atrás en su perfil de Instagram, en donde aparece con mucha flexibilidad y recordándonos a todos por qué es tan icónica.

