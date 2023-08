Bianca Censori causa revuelo con fotos en bikini de sus días como modelo

Bianca Censori, la nueva esposa de Kanye West, continúa dando de qué hablar. La jefa del departamento de arquitectura de Yeezy y nueva gerente financiera, ha sido fotografiada con el rapero viajando por todo el mundo, causando polémica con sus controvertidos looks. Sin embargo, algunos curiosos se preguntan acerca de su pasado, mucho antes de comenzar su relación romántica con Kanye.

Luego de que surgieran unas antiguas fotografías de su breve carrera como modelo, Bianca Censori ha acaparado la atención de los reflectores, pues en las imágenes se aprecia a la arquitecta australiana presumiendo su figura. En dichas imágenes, Bianca aparece modelando unos diminutos bikinis para la marca de trajes de baño Sasha Label.

©©Instagram/@Sasha.Label



Bianca Censori en sus días como modelo

Las fotos también muestran el largo cabello castaño de Bianca, el cual cortó después de conocer al rapero, debutando con un corte pixie y un tinte rubio platinado. Las fotos para Sasha Label fueron publicadas a principios de 2021, casi dos años antes de que comenzara a trabajar en Yeezy.





Bianca Censori tenía otro estilo cuando era modelo

En las imágenes se aprecia a Bianca posando sensualmente, con la playa como escenario perfecto, luciendo su increíble figura y modelando reveladores outfits. Llama la atención que en las fotos, la joven luce un estilo muy diferente al que luce actualmente, no solo por su nuevo y drástico peinado, sino también por sus característicos bodies en tonos nudes y casi traslúcidos combinados con tacones altos.

¿Qué piensa Kim Kardashian acerca de Bianca Censori?

Parece que la ex esposa de Kanye, Kim Kardashian, no está contenta con algunos de sus atuendos, ya que The Sun informó recientemente que Kim piensa que “algo claramente no está bien”. La fuente explicó que “Ella está avergonzada y preocupada por él”, y agregó que “Cada vez que Kanye y Bianca hacen estas apariciones públicas donde ella luce esos polémicos outfits, a todos les viene a la memoria los trajes ceñidos en color nude con los que Kim se dejó ver durante su matrimonio”.

Muchos internautas han recordado la ocasión en la que Kanye se refirió a algunos de los atuendos con los que Kim Kardashian se dejó ver durante el tiempo que estuvieron casados. Las declaraciones en las que el rapero mostró su desaprobación hacia la forma de vestir de su entonces esposa, quedaron grabadas en uno de los episodios del reality show de la famosa familia. Ahora que está con Bianca, el empresario no parece demasiado preocupado por sus conjuntos transparentes.