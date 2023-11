Kanye West y Bianca Censori, de fiesta juntos entre rumores de separación

Hace tan sólo unos días, Bianca Censori parecía haber tomado la decisión de separarse por un tiempo de su esposo, Kanye West. Sin embargo, la pausa en su matrimonio fue mucho más breve de lo que todos imaginaban, pues se les ha vuelto a ver juntos y de fiesta por las calles de Dubái.

Según reportes de TMZ, la pareja estuvo de lo más divertida en una fiesta en el hotel Atlantis, sonriendo junto a un grupo de amigos entre los que se encontraban Chris Brown y Ty Dolla $ign, éste último con quien Kanye está por lanzar un nuevo álbum de estudio.

En uno de los videos filtrados, Bianca y Ye, nombre oficial del rapero, estaban abrazados bailando y pasándola muy bien. Una imagen muy alejada de los reportes de separación que sólo días atrás llegaban sobre su relación.

La nueva reconciliación llega a casi un año de que se dieran el “sí, acepto”, un matrimonio que inició en Silicon Valley, California, en diciembre de 2022, tan sólo días más tarde de que Ye concluyera el trámite de divorcio con Kim Kardashian, con quien estuvo casado desde 2014 y formó una familia junto a sus cuatro hijos.

La intervención para Bianca Censori

Kanye y Bianca supuestamente habían tomado caminos separados luego de que la familia y amigos de la diseñadora arquitectónica hablaran seriamente con ella. Según reportes, le hicieron ver que Ye la había manipulado hasta cambiar por completo desde el día que lo conoció, motivo por el que los allegados a Bianca no aprueban la relación.

Sin embargo, parece que el amor puede más, pues ella no está dispuesta a olvidarse del cantante. “(Él) es una persona muy difícil con la que trabajar y estar cerca, y Bianca ha sido una de las personas más pacientes que jamás haya tratado con él. Ella está totalmente interesada en Ye”, comentaba a The US Sun una fuente cercana a ambos.