En medio de la gira de RBD, Anahí recuerda su momento más vulnerable: ‘Sentí que no era suficiente’

La esperada gira de RBD arrancó hace poco, y los fans no podrían estar más contentos. Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez han regresado juntos a los escenarios haciendo vibrar a miles en sus primeras presentaciones en Estados Unidos. En medio de este emocionante momento por reencontrarse con su público, la intérprete de Mía Colucci ha recordado un duro momento de su adolescencia que la marcó para siempre, pues derivó en los trastornos alimenticios que padeció más tarde.

Anahí se ha sincerado sobre su momento más vulnerable.

Anahí concedió una entrevista al periodista mexicano Joaquín López-Dóriga, de la cual se dio a conocer un adelanto el 28 de agosto. “Sin duda la entrevista más importante y fuerte de mi vida. Que liberador poder abrir mi corazón así. Gracias @lopezdoriga. Si no era contigo, con nadie”, escribió al respecto. En la charla, la cantante y actriz de 40 años recordó un momento muy sensible relacionado tanto con su carrera en la pantalla chica como con su vida personal. Fue cuando hizo casting para la telenovela Primer Amor a Mil Por Hora (Televisa), pues siendo muy joven se enfrentó a inseguridades por su físico.

“Me dicen: ‘Vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera’. Entonces me citan en la oficina de quien iba a producir esa telenovela, me siento con mi mamá y me dice: ‘Vamos a hacer la telenovela, pues estaría increíble que tú seas la protagonista, pero Anahí, las protagonistas son flaquitas, las protagonistas son muy bonitas y tú estás gordita y tú tienes que trabajar mucho en ti para... que hagas la novela’”, contó la actriz haciendo una pausa al final, pues su voz se quebró un poco, y sus ojos se tornaron llorosos.

Esas palabras tocaron muy profundo a Anahí, y siendo muy joven se enfrentó a problemas de autoestima que derivaron a su vez en situaciones más graves. Dicha telenovela se estrenó en octubre del 2000, cuando la intérprete tenía 17 años, por lo que aquel momento que describió ocurrió cuando era mucho menor todavía.

“Hoy cuento que ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido, ahí conocí el miedo a ser yo, ahí conocí una parte vulnerable a más no poder, ahí sentí que no era suficiente”, comentó con la voz entrecortada. “Y ahí empieza la pesadilla más grande de mi vida: años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan”, confesó conmovida.

En 2020, Anahí ya había hablado de aquel episodio con el productor de televisión, aclarando que no se trataba de Pedro Damián, quien finalmente produjo Primer Amor a Mil Por Hora. “No es que yo fuera gordita, tenía 13 años, era una niña. Y yo, ya se imaginarán lo que pasó ahí, obviamente pues eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil, estás en un medio en cual no sabes ni por dónde va a venir de pronto, entonces me viene un problema”, contó entonces en una entrevista con el autor y motivador Daniel Habif.

Anahí ha sido trasparente respecto a lo que vivió en su adolescencia y juventud.

“Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron esto pues claro que fue ese comentario, tan es así que me sigo acordando”, confesó. “Hoy a mis 37 me acuerdo de ese comentario, pues claro que me afectó mucho y empecé con un tema de anorexia nerviosa, la cual ya todos saben que lo tuve. Gracias a Dios y también creo que a mi firmeza en la vida en este querer salir adelante, salí adelante”, expresó.

El acoso mediático que sufrió por sus trastornos alimenticios

No es la primera vez que Anahí se refiere a aquella dura etapa en la que lidió con trastornos alimenticios. Hace un par de años compartió en sus redes sociales un video hecho por sus fans con algunos fragmentos de programas en los que se burlaban de ella por medio de comentarios desafortunados sobre su enfermedad. “Una breve historia del por qué Televisa no merece a Anahí. La mejor decisión que ella pudo tomar fue renunciar a esta empresa”, decía la publicación.

“Lo que me pone feliz es que, en estos tiempos, las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil que pase algo así”, escribió la cantante en su Twitter al retomar dicho video.

Afortunadamente Anahí logró dejar atrás esa dura etapa-

