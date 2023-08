A días de haber arrancado la gira con RBD, Anahí sigue sin poder escuchar

La gira de RBD arrancó la semana pasada y la agrupación está entregándose al máximo en cada escenario que han visitado desde entonces, sin embargo, Anahí aún continúa con complicaciones en el oído, derivadas de la lesión que padeció en junio pasado. La cantante sufrió la perforación del tímpano mientras le estaban realizando los moldes para los in ears para el tour con RBD.

RBD en su regreso a los escenarios

“Ay, no oigo nada. Ayer (el día del primer concierto) la sufrí mucho, se notó mucho, ¿verdad?... que estaba agarrándome... cuando me pongo el monitor, no oigo nada y el otro día me sangró otra vez”, comentó la cantante en un encuentro con sus fans en las afueras del hotel en Texas, donde se hospedaba con su familia. Entre la multitud, se encontraba una reportera del programa Sale el Sol (Imagen Televisión), quien recogió la declaraciones de Anahí.

“Cuando me lo quito, oigo, gracias a Dios, los gritos, entonces no oigo la música, entonces no me puedo afinar y no sé si estoy cantando bien o no”, detalló.

Anahí en su concierto conRBD

Su recuperación tardaría hasta tres meses

Hace poco más de una semana, antes del inicio de la gira, Manuel Velasco, esposo de Anahí, comentó a la periodista Maxine Woodside, en el programa Todo para la Mujer, que la recuperación de su esposa demoraría hasta tres meses. “Mira, más o menos, porque es un proceso tardado, ya que tiene que cicatrizar por dentro y desinflamarse, y los doctores nos han dicho que cuando menos son tres meses, entonces ahorita que está en los ensayos y que va a iniciar la gira la semana que entra, el día 25, está en este proceso”, dijo en ese momento.

Anahí compartió esta imagen horas después de su lesión en el oído

Ahora, se desconoce si con esta nueva complicación, la rehabilitación de Anahí será más tardada o si afectará en algo. A pesar de esto, la cantante se ha dejado ver muy feliz sobre el escenario y sobre todo, agradecida con el público en los primeros dos conciertos de la gira. Esta semana, la banda tiene pautadas cuatro presentaciones en las ciudad de Nueva York, Fairfax y Greensboro.

