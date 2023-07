Reportan que Amaia Montero fue ingresada al hospital y estuvo en cuidados intensivos

Desde hace un tiempo, Amaia Montero se ha mantenido lejos de los reflectores, mientras sus fans permanecen atentos a novedades sobre ella. El año pasado causó revuelo luego de compartir un inquietante mensaje en redes sociales, y días después su familia admitió la que la cantante no pasaba por un buen momento. Ahora, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh nuevamente ha genrado preocupación, ello después de que se reportara que fue ingresada al hospital y que estuvo varios días en cuidados intensivos.

©@amaiamonterooficial



Se ha reportado que Amaia está en el hospital y estuvo en la UCI

Este 19 de julio, el programa Espejo Público (Antena3) informó sobre el ingreso de la cantante al Hospital Beata María Ana, en Madrid, donde se estaría recuperando de una operación en una de sus manos. “Amaia Montero se encuentra hospitalizada en un hospital madrileño, el motivo parece ser que ha sido un problema en una mano”, señaló el periodista Álex Álvarez.

“Fuentes del entorno hospitalario, nos dicen que lleva diez días ingresada, que ha tenido que pasar por la Unidad de Cuidados Intensivos, la UCI, esto podría haber sido porque se habría saltado algunas restricciones”, explicó.

©@amaiamonterooficial



Según los reportes, ya se encuentra bien y en piso

De acuerdo con esta información, tras la operación las cosas se habrían complicado un poco para la cantante por no seguir al pie de la letra las indicaciones de los médicos tras la operación, y de ahí su ingreso en ciudados intensivos. Sin embargo, en el programa se reportó que afortunadamente Amaia ya se encuentra en piso. “Sigue ingresada, pero está estable”.

Podría haber sido dada de alta

Unas horas después de que se diera a conocer esta situación, LOOK (OK Diario) informaba sobre “el verdadero motivo tras el último ingreso hospitalario de Amaia Montero”, y aseguraba que la cantante ya había recibido el alta y que se encontraba en su casa. “Fue intervenida por el dedo pequeño, pero nada alarmante”, reportó, citando fuentes de confianza. Sin embargo, ambos medios coincidieron en que la intérprete estuvo un tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital.

“Un ingreso que, según esta misma fuente, requirió un breve paso por la unidad de cuidados intensivos. Lejos del revuelo generado, la realidad es que ahora, Montero ‘está bien’”, señaló el medio español.

©@amaiamonterooficial



Otros medio, señalan que la cantante ya fue dada de alta

En octubre de 2022, la cantante publicó una foto en blanco y negro en la que lucía con un semblante muy triste. “Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribía, generando preocupación entre sus seguidores y amigos. Unos días después, Amaia ingresó a una clínica, en la que estuvo un mes para recuperarse de un fuerte cuadro de estrés y ansiedad que sufría debido a los preparativos de su nuevo disco.

