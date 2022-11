Así se encuentra Amaia Montero, a un mes de su inquietante publicación en redes sociales

Ha pasado exactamente un mes desde aquella inquietante publicación con la que Amaia Montero preocupó a sus fans: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”. La exvocalista de La Oreja de Van Gogh acompañó estas palabras con una foto suya en la que lucía cansada y desmejorada. Como era de esperarse, se encendieron todas las alarmas, y fue hasta días después que la hermana de la cantante salió a confirmar que Amaia no se encontraba en su mejor momento. Desde entonces no había habido noticias sobre la intérprete, hasta ahora que se ha revelado cómo se encuentra actualmente.

La cantante ha pasado por un bache físico y emocional

“Va mejor y está bien”, ha confirmado una fuente cercana a Amaia a El Español. Si bien en un inicio se ha había sopesado la posibilidad de que la cantante rompiera el silencio sobre la situación que vivió y sobre su estado anímico, de acuerdo al citado medio, este pronunciamiento público no ocurrirá.

Según se explicó, la cantante busca retomar sus actividades profesionales pronto, y también su presencia en redes sociales pero sin dar tanto peso a lo que ocurrió en las últimas semanas. Se hizo énfasis en el hecho de que Amaia siempre quiso delimitar bien la línea entre su vida personal y su faceta como figura pública.

La publicación española señala que la única preocupación de la intérprete y de su hermana Idoia Montero es que su madre, Pilar Saldías, esté lo más alejada posible de los informes que se publican sobre la exintegrante de La Oreja de Van Gogh. El informante reveló que Amaia está ansiosa por el lanzamiento de su nuevo material: “Es su mayor ilusión y está volcada en el curro (trabajo) y en que todo salga bien”, expresó.