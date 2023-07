Se revela la verdadera causa del fallecimiento de Lisa Marie Presley

El pasado 12 de enero Lisa Marie Presley falleció repentinamente a los 54 años, causando una gran conmoción en la industria del entretanimiento, pero sobre todo en sus familiares y a migos. La hija de Elvis Presley había asistido a la gala de los Globos de Oro, y 48 horas después ingresaba al hospital tras sufrir un paro cardiaco. Ahora, siete meses después de estos lamentables hechos, se han revelado las verdaderas causas detrás de la muerte de la cantante.

Lisa Marie falleció en enero a los 54 años

El forense del condado de Los Ángeles ha dado a conocer los detalles detrás del deceso de Lisa, señalando que falleció de forma natural a causa de una obstrucción del intestino delgado, ello como consecuencia de una operación bariátrica a la que se sometió tiempo atrás para perder peso.

“Esta es una complicación bastante conocida a largo plazo de este tipo de cirugía”, dijo el doctor Juan Carillo, médico forense adjunto, a la revista People. Cuando se dio a conocer el triste fallecimiento de la hija de ‘El Rey’, se reveló que se había quejado de un dolor en estómago, aunque no prestó mucha importancia hasta que éste se tornó más agudo y derivó en un infarto.

Priscilla Presley encabezó el funeral público de su hija Lisa Marie

El duro adiós a Lisa Marie

Lisa Marie fue sepultada el 22 de enero en Graceland, la mítica mansión en Memphis, Tennessee, donde vivió con su famoso padre cuando era niña, la cual se convirtió en un museo y una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad.

“No tengo idea de cómo poner a mi madre en palabras. La verdad es que hay demasiadas palabras. Lisa Marie Presley era un ícono, un modelo a seguir, una superheroína para muchas personas en todo el mundo, pero mi mamá era mi ícono, mi modelo a seguir, mi superheroína, en muchos más sentidos”, expresó Riley Keough, hija mayor de Lisa en una carta leía por su abuela Priscilla Presley el día del funeral.

A lisa le sobreviven tres hijas además de su propia madre

Además de Riley, quien actualmente tiene 34 años y es actriz, la hija de Elvis tuvo a las gemelas Harper y Finley Lockwood, de 15 años, y Benjamin Keough, de 27, quien murió de manera repentina en 2020. La cantante nunca pudo superar esta pérdida. “He estado viviendo en una realidad horrible y que no me suelta desde la muerte de mi hijo hace dos años (…) Es algo que tienes que llevar contigo el resto de tu vida, a pesar de lo que la gente o la cultura nos quiera hacer pensar. No lo superas, no pasas página”, explicaba Lisa Marie poco antes de su muerte.

