Britney Spears rompe el silencio tras incidente con el guardia de Victor Wembanyama

Lo que debía haber quedado entre un encuentro de estrellas en Las Vegas, se convirtió en todo un escándalo, luego de que Britney Spears acusara a un guardia de segruidad de Victor Wembanyama. La noche del pasado miércoles 5 de julio ambos coincidieron en el restaurante Catch del hotel ARIA. ‘La Princesa del Pop’ lo reconoció y al momento de acercarse para saludarlo, fue agredida por el guardia de seguridad que acompañaba al jugador de los San Antonio Spurs.

Britney Spears compartió la agresión de la que fue víctima

Horas después de que se diera a conocer el incidente que implicó al novato de la NBA y al director de seguridad de los Spurs, Damien Smith, ‘La Princesa del Pop’ usó sus redes sociales para hablar acerca del incidente, el cual fue denunciado Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

“Reconocí a un atleta en el vestíbulo de mi hotel cuando me dirigía a cenar”, empezó a relatar ‘Brit’ en su post. “Más tarde fui a un restaurante en un hotel diferente y lo volví a ver. Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito. Estaba realmente muy ruidoso, así que lo toqué por el hombro para tener su atención. Estoy al tanto de la declaración en la que él menciona que ‘lo tomé por atrás’, pero simplemente le toqué el hombro. Su seguridad me puso la mano en la cara casi sin mirar atrás, frente a una multitud, casi derrribándome y haciendo que mis lentes cayeran al piso”, explicó.

Britney Spears contó lo sucedido en sus redes sociales

La intérprete de temas como Baby One More Time aseguró que esta historia era “embarazosa de compartir”, pero espera que lo sucedido sea un precedente “a los personajes públicos a dar el ejemplo y tratar a todas las personas con respeto”.

En su publicación Britney dejó ver que aún no ha recibido una disculpa por parte de ‘Wemby’ o su staff. De acuerdo con medios especializados, el caso no será tratado como una agresión, pues los oficiales determinaron que Smith úinicamente estaba haciendo su trabajo al proteger a Wembanyama y que su intención nunca fue la de lastimar a la cantante. “Todavía tengo que recibir una disculpa pública por parte del jugador, su seguridad o su organización... Espero que lo hagan”. Antes de concluir, la intérprete agradeció las muestras de cariño y solidaridad que había recibido en las últimas horas tras el lamentable incidente.

‘Wemby’ no se enteró del incidente hasta después

En una reciente entrevista con Cassidy Hubarth de ESPN, el jugador de baloncesto contó que fue horas después se enteró que la persona con la que su guardia de seguridad había tenido un incidente había sido Britney Spears.

“Vi las noticias esta mañana, me desperté con unas llamadas. Algo pasó mientras iba caminando con la seguridad hacia un restaurante”, dijo Wembanyama. “Una persona me habló, pero la seguridad no se detuvo y esa persona me sujeto por atrás, no vi quien era y mi seguridad la hizo a un lado”.

Wemby no tenía idea de lo que había sucedido

“No supe qué pasó durante varias horas, cuando volví al hotel, creí que no había sido nada grande, pero después la seguridad de los Spurs me dijo que era Britney Spears”, dijo el joven de origen francés. “Al principio pensé que bromeaba, pero resulta que sí era Britney Spears. Nunca vi su cara, solo seguí caminando”.

