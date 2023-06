Daniella Álvarez comparte el duro momento que vivió con su prótesis: ‘Me dio nostalgia no tener mi pierna hoy’

En su día a día tras perder parte de la pierna izquierda en 2020, no siempre hay una sonrisa y un semblante sereno; Daniella Álvarez también enfrenta ratos de tristeza y dificultades que prácticamente, la dejan sin movilidad. Actualmente, la modelo está en Miami, y hace unas horas reveló que pasó un mal rato luego de que su prótesis se quedara sin batería y esto le impidiera caminar. A través de sus redes, Daniella compartió este episodio, que, aunque tuvo un final feliz, la hizo echar de menos aquellos días en los que contaba con sus extremidades y su autonomía.

En sus redes, Álvarez compartió que olvidó el cargador en Colombia, y que la prótesis se quedó sin pila, lo cual la puso en un momento de tensión y profunda tristeza. “Lloré y todo porque cuando la prótesis se queda sin batería pues no puedo cmainar. Me angustié un poco porque tampoco traje conmigo la silla de ruedas ni la scooter... me dio nostalgia no tener mi pierna hoy”, confesó la modelo de 35 años.

A su rescate acudió Nacho ‘El Biónico’, un querido amigo suyo que reside en Miami, y que al igual que ella, usa una prótesis en las extremidades inferiores. “Después de horas con nervio, apareció Nacho ‘El Biónico’ para prestarme uno”, contó Daniella en otro post. Luego de cargar la prótesis por una hora, Daniella volvió a caminar, asegurando que esto le había levantado el ánimo y fue así que recuperó la sonrisa. Veinticuatro horas después de estos eventos, Daniella recibió desde Bogotá, Colombia, su cargador, el cual le será de gran utilidad en los próximos días.

Desde hace unos días, Daniella se encuentra en Miami, la misma ciudad en la que actualmente reside Daniel Arenas, mismo con el que tendría una relación. Aunque tendrían meses sin verse y parecía que las cosas entre ambos se habían enfriado, ahora están juntos y fortaleciendo su relación, pues hace un par de semanas la pareja fue captada en un servicio en una iglesia en Miami.

La pareja enfrentó una crisis meses atrás, luego de que Daniel besara en los labios a Adamari López, como algo planeado dentro del show de Hoy Día. Días después del comentado beso, el actor de telenovelas se disculpó públicamente y se dirigió a su novia. “Ese día me equivoqué, ese día obré mal. Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué”.

Tras estas declaraciones, la relación entre ambos se percibía como distante e incluso a inicios de junio, Daniel dio a entender que estaba soltero. Semanas después todo indicaría que se están dando una nueva oportunidad con la estadía de Daniella en Miami.

