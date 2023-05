Exnovio de Clarissa Molina y su mensaje tras el anuncio de su ruptura: ‘Pase lo que pase, progresa’

Mientras Clarissa Molina compartía un comunicado en el que daba a conocer el fin de su relación con Vicente Saavedra, este usó sus redes sociales para publicar un críptico mensaje que dejaría más preguntas que respuestas. El productor musical no ha hecho eco del mensaje de su exprometida ni se ha referido al fin de su noviazgo de casi dos años.

©GettyImages



Vicente Saavedra y Clarissa Molina

A través de Instagram stories, Saavedra compartió una reflexión, la cual podría referirse al momento que está viviendo a nivel personal tras romper con Clarissa, con quien ya tenía una boda planeada y hasta una vida juntos en Miami.

“Seguir adelante a veces implica: frecuentar lugares nuevos, dejar atrás viejas amistades y relaciones, tener conversaciones más profundas y nuevas costumbres. Pase lo que pase, progresa”, se lee en la reflexión que Saavedra publicó en sus redes casi al mismo tiempo que Clarissa daba a conocer el final de su noviazgo.

©@saavedravicente



Este fue el mensaje que el ex de Clarissa Molina publicó en sus redes

Ante el silencio sobre su situación personal, cientos de usuarios fueron directo a su cuenta de Instagram y en la sección de comentarios no cesaban de preguntar acerca de los motivos que los habría llevado a tomar caminos separados.

“Lo mejor para Clarissa fue alejarse de este hombre”, “¿Por qué terminaron?, “¿Ya no hay boda?”, fueron solo algunos de los mensajes de los seguidores de ambos. Pese a la insistencia de los fanáticos, parece que Saavedra se reservará los detalles de la ruptura, la cual ha causado gran revuelo, sobre todo por los rumores que perseguían a la ahora expareja desde hace meses, luego de posponer su boda.

©Custom



Clarissa Molina y Vicente Saavedra en unas fotos para HOLA! USA

En una entrevista el año pasado con HOLA! USA, Clarissa Molina y Vicente Saavedra nos revelaron los detalles de su compromiso. En ese entonces, el empresario contó que sus tres hijas —fruto de relaciones anteriores— estaban encantadas com Clarissa y que a él lo veían muy enamorado. Estos facotres fueron clave para que Vicente le pidiera matrimonio a Clarissa, a menos de un año de haber empezado a salir.

“Aba Mar tiene 13, la de en medio se llama Gia Isabela, tiene 11 años y Miabella 3. Las dos grandes me han visto pasar a mí por situaciones, momentos difíciles. Se empezaron a dar cuenta que como nunca, les mostraba fotos y videos con Clarissa, hasta que la mayor me dijo: ‘Papá, cásate’. Esa fue la señal y luego fui a hablar con los padres de Clarissa. Su mamá se me echó a llorar, hablé con mi familia, con mi mamá y nos felicitó”, dijo Saavedra en aquella entrevista en marzo del año pasado.

A casi un año de esa conversación, hoy la presentadora y el empresario han tomado caminos separados y tratan de rehacer sus vidas.

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez muestra la decoración de su casa Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.