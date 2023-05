Laura Zapata y el duro recuerdo de su infancia marcada por el alejamiento de su madre

Vaya noche la que se vivió en Top Chef VIP (Telemundo). Los participantes festejaron el Día de las Madres, recordando a las mujeres más importantes de su vida. Uno de los momentos más duros, tanto para los concursantes como para los jueces, fue cuando Laura Zapata abrió su corazón y reveló los duros momentos que vivió durante su infancia al sentir el rechazo de su madre, la señora Yolanda Miranda, y quedar al cuidado de su abuela, Eva Mange.

Laura Zapata con su abuela, doña Eva

“Mi madre se casó con un hombre que no me quiso nunca”, reveló la actriz, mientras sus compañeros trataban de contener el llanto ante la desgarradora narración. “Gracias a Dios me dio con mi abuela. Viví muchos años sin entender cómo era posible que mi mamá pudiera vivir sin mí”, dijo Laura Zapata.

Laura Zapata es la hija mayor de Yolanda Miranda y el empresario y deportista Guillermo Zapata Pérez de Utrera. Tiempo después, Yolanda Miranda se casó con el científico y criminólogo Ernesto Sodi Pallares, con el que tuvo cuatro hijas: Federica Sodi, Ernestina Sodi, Gabriela Sodi y Thalía.

Una infancia muy dura

En más de una ocasión, Zapata se ha referido a esos tristes recuerdos en su infancia y adolescencia, etapas que vivió al resguardo de su abuela, la señora Eva Mange. En una entrevista con Yordi Rosado, el año pasado, Laura habló, entre otras cosas, de esos duros tiempos que vivió con su padrastro. “Una persona de la que yo me tenía que esconder cuando él llegaba”, recordó.

“Me dormía con alguna de mis hermanas cuando me quedaba a dormir, pero cuando escuchaba las pantuflas de ese hombre en el pasillo de la casa no quería respirar, me daba terror, pánico, pavor”, contó la actriz, quien a lo largo de su carrera se ha destacado por su papel de villana.

A pesar de esas tristes vivencias, Laura tiene un gran cariño por sus cuatro hermanas. “Nos queríamos, nos amábamos. Yo las amaba, las adoraba a mis hermanas…Yo las amaba, era una hermana realmente protectora, yo fui punta de lanza y siempre las jalaba cuando yo empecé”, indicó.

