Francisca tiene un dilema con el último vestido que usó en su embarazo

Hay objetos que nos recuerdan los mejores momentos de la vida, y Francisca recién encontró en su closet un vestido muy especial. Mientras la presentadora de Despierta América organizaba su ropa, se topó con el vestido que llevaba puesto justo el día que su hijo, Gennaro, estaba listo para venir al mundo. Sorprendida con su hallazgo, ahora tiene un dilema, pues no sabe si conservarlo como recuerdo o dejarlo ir.

“Estoy en mi clóset que lo tengo que organizar. Lo quiero poner todo por colores, pero mientras lo hacía encontré un vestido y me puse sentimental y se los quiero enseñar”, contó en un video para sus fans. “¿Ustedes se acuerdan de este vestido? ¡Dios mío, miren el tamaño!”, preguntó a sus seguidores.

La prenda de color lila y tela sedosa con estampado blanco de jirafas es de estilo camisero y con él Fran lució feliz su figura pre mamá. “Este vestido yo lo usé el último día de embarazada. Yo me puse este vestido hoy, me fui a trabajar y al otro día nació mi bebé”, recordó.

Aunque le trae muy buenas memorias de su dulce espera, la ex Nuestra Belleza Latina dudó si dejarlo en casa o regalarlo junto con otras prendas que ya no usa. Algunos de sus fans le recomendaron que lo guardara, no sólo por los recuerdos, sino porque podría agregarle detalles aún más especiales si lo usa en un segundo embarazo.

Gennaro, a punto de cumplir dos años

Francisca y su esposo, Francesco Zampogna, debutaron como papás el 7 de julio de 2021. La llegada de su hijo, Gennaro, llenó de alegría sus corazones y cambió por completo su rutina. Ahora, la presentadora nos cautiva con las fotos más tiernas de su pequeño, quien tiene enamorados a todos sus fans.

La semana pasada Francisca estuvo de doble festejo. El viernes cumplió 34 años y al foro de Despierta América le llevaron pastel y le cantaron el Feliz Cumpleaños a ritmo de mariachi. Un día después se fue de viaje con Francesco para celebrar su primer aniversario de casados, un festejo que se expandió hasta el lunes, cuando la feliz pareja descongeló un pedazo de pastel de su boda, como parte de una nueva tradición en su hogar que simboliza la fidelidad y el amor eterno entre ellos.

Vídeo Relacionado: Shakira: 'Mujer del Año' en los premios 'Mujeres Latinas en la Música' de Billboard Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.