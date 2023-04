‘Ya no más’: Francisca habla de su look y rechaza volver a hacerse un alaciado permanente

El año pasado, Francisca tomó una importante decisión respecto a su look, pues se despidió de su larga cabellera. La dominicana explicó que finalmente había decidido deshacerse de los complejos por por su pelo rizado y aceptarse tal y como era, por lo que tuvo que cortarlo para que creciera con sus rulos naturales. Si bien esta determinación generó críticas negativas, ella se ha mantenido firme en su postura y ha lucido co orgullo su hermoso afro. Sin embargo, luego de que luciera una larga melena en trenzas en una entrega de premios, sus seguidores le han preguntado si no piensa regresar al look lacio que llevó por años.

©@Francisca



No se arrepiente de haberse cortado el pelo

Tras varios meses de haberse cortado el pelo, los rizos de Francisca han crecido lo suficiente para que pueda lucirlos en distintos peinados, haciéndola lucir guapísima y radiante, Sin embargo, entre los cumplidos que le han merecido sus últimas publicaciones en Instagram, también ha habido quien le ha preguntado si retomaría su antiguo look volviéndose lacia de nuevo, a lo que ella ha respondido de manera sincera.

La conductora expresó su postura en contra de usar nuevamente productos químicos agresivos para reestructurar su pelo, aunque dejó la puerta abierta a realizarse algún alaciado ocasional siempre y cuando no se permanente.

©@Francisca



Descarta volver a hacerse un alaciado permanente

“Yo no creo que me vuelva a alaciar el cabello de una forma permanente. Ya no más”, dijo en una serie de videos que compartió en sus historias. “Usar como químicos que dejen lacio mi cabello permanentemente, no creo. Hacerme un tipo queratina o un alisado no creo que lo vuelva a hacer otra vez en mi vida”, expresó.

“Tal vez en algún momento cuando mi pelo esté más largo y más fuerte, pues sí, me puedo hacer un blower, no sé, para cambiar de peinado, para ir a unos premios, alguna actividad o un evento... Tal vez sí lo haga”, anticipó.

©@francisca



Hace unos días lució unas lindas trenzas

Su elogiado look de trenzas

El pasado 20 de abril, Francisca causó sensación durante la entrega de los Latin American Music Awards al asistir a la ceremonia con una larga cabellera trenzada, look que le valió muchos cumplidos. En su reciente interacción en Instagram, se refirió a su peinado y agradeció los halagos.

“Esas trenzas cumplieron su propósito con el vestido, con los premios y todo, me encantó a mi también, me sentía como poderosa”, confesó, aunque también admitió que fue un poco impactante cuando se vio por primera vez con ese peinado. Aunque algunos internautas criticaron entonces que llevara extensiones, muchos más destacaron que las trenzas son un elemento característico la estética africana, y República Dominicana, de donde es la conductora, es un país done la afrodescendencia ha sido determinante en muchos aspectos culturales.

©GettyImages



Acaparó las miradas en los Latin AMA’s

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.