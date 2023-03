Francisca cumple un gran sueño en su natal República Dominicana: develó su estrella

Francisca cumplió otro gran sueño en su carrera profesional y lo mejor de todo es que fue en su tierra, su amada República Dominicana. La presentadora de Despierta América regresó a su natal Azua de Compostela, en la costa sur de su país, para ser homenajeada con una estrella en el parque central de la localidad que la vio nacer. En este emotivo momento, ‘Fran’ estuvo acompañada por su esposo, el empresario Francesco Zampogna, el pequeño hijo de ambos, Gennaro, además de la madre de Francisca, la señora Divina Montero.

©@francisca



Francisca viajó a su tierra natal para develar su estrella

En sus redes sociales, la presentadora de Univision compartió una serie de imágenes en las que aparece celebrando este logro, además de unas palabras en las que expresó su emoción por recibir tal distinción en uno de los lugares que marcaron su infancia.

“Creo que no tengo palabras para expresar la gratitud que siente mi corazón. Una estrella en el parque central del pueblo que me vio nacer. En un lugar que tantas veces de niña, corrí, jugué”, se lee en el texto. “¡No lo puedo creer! Me voy más motivada que nunca y con más fuerza para seguir luchando por mis sueños. Que esa estrella solo represente sueños cumplidos, esperanza, determinación”.

“Que cada niña o niño que vea esa estrella recuerde que también puede, que puede alcanzar sus sueños, que esa Estrella los empuje a convertirse en lo que quieran, en su mejor versión. ¡Los quiero mucho! Gracias por el cariño. Seguimos. De Azua pa’l mundo”.

Celines Toribio, su compatriota, le felicitó por este gran logro. “Hermosa, que los sueños sí se cumplen y te lo mereces todo. Felicidades”.

Lourdes Del Río celebró el éxito de su colega. “¡Aww! Qué emoción. Sé que lindo se siente eso amiga. Dios te bendiga con muchos más logros”. Ely Angélica, amiga y colaboradora de ‘Fran’ también le dedicó unas palabras: “Qué preciosa. Y no hablo solo de lo que veo, sino de lo que proyectas. Te mereces todo por ser tan enfocada, disciplinada, trabajadora, original y sobre todo por nunca dejar de soñar. Eres una inspiración para tu gente y para todos los que te conocemos. Te quiero”.

Carolina Sarassa, Neida Sandoval, Jessica Delgado, Melissa Marty, entre otras celebridades se unieron a los buenos deseos y felicitaciones para Francisca, quien está en uno de los mejores momentos de su carrera profesional.

Francisca dejó su tierra natal para viajar a Estados Unidos y perseguir sus sueños. Tras unos duros años en Nueva York, donde trabajó como vendedora y mesera, además de pasar hambre y otras difíciles condiciones, a ‘Fran’ se le presentó la oportunidad de concursar en Nuestra Belleza Latina. La dominicana ganó la edición de 2015 y desde ese año forma parte del matutino de Univision, además de que ha realizado algunos trabajos para cine y televisión. También se ha destacado en la conducción de grandes eventos para la cadena como Premios Juventud y Premio Lo Nuestro.

