Francisca guardó un pedazo del pastel de su boda y Gennaro nos cuenta qué tal sabe

Haber cumplido un año de casada con Francesco Zampogna aún tiene muy emocionada a Francisca, tanto que la pareja continuaba con los festejos hasta el lunes por la tarde y acompañada de su hijo, Gennaro. La presentadora de Despierta América no sólo celebró como su corazón le indicaba, con un viaje a la playa, sino que también lo hizo con una nueva tradición que inició desde el año pasado.

“Esto que van a ver es una tradición más anglosajona pero mi bella wedding planner for ever, @mamiayi me dijo acerca de ella ¡¡y lo hicimos!!”, cuenta Francisca junto a un video en el que podemos ver la parte superior de aquel pastel de bodas que encantó a sus invitados el 6 de mayo de 2022.

“Congelamos parte del bizcocho de la boda y un año después lo probamos y está (Bueno Gennaro les dice cómo está) 😂”, agregó. En su video, el pequeño de casi dos años no se queda con las ganas de probar la torta que mamá guardaba en la nevera y que, desde hace unos días, pasó al refrigerador para que se fuera descongelando de poco en poco y así tener la textura, frescura y sabor idénticos al día de la boda.

El significado de compartir este pedazo de pastel el primer año de casados

Encantada con esta nueva tradición en su hogar, la originaria de República Dominicana y ex Nuestra Belleza Latina probó el pastel con su hijo y su esposo. Los tres quedaron impresionados por lo bien que sabía aún después del tiempo que había permanecido guardado.

Y sobre esta curiosa tradición que habíamos visto que realizaban parejas famosas como los príncipes de Gales, agregó: “Qué bendición poderlo compartir con mi muchachito. El significado de comerse el bizcocho o un pedazo de el en el primer aniversario de bodas es para que los novios lo compartan como símbolo de fidelidad y amor eterno. ¿Qué tal?”.

