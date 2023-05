A dos meses de su boda, Tamara Falcó sufre aparatosa caída

A dos meses de su tan anhelada boda, Tamara Falcó ha sufrido una aparatosa caída que ha terminado en un esguince. La hija de Tamara Falcó y el fallecido marqués de Griñón iba de camino a su trabajo en El Hormiguero (Antena 3), cuando tropezó y al caer se lastimó el tobillo. Por esto, la presentadora deberá de llevar muletas por unos días. Algunos de sus seguidores se quedaron preocupados, pues temen que esto repercuta en los preparativos de su próximo enlace con Íñigo Onieva, pero al parecer no hay de qué preocuparse.

©@ionieva



Íñigo Onieva y Tamara Falcó se casarán en julio

Frente a las cámaras de El Hormiguero, Tamara reveló a detalle qué fue lo que sucedió. “Venía corriendo a la tertulia; me gusta llevar los zapatos un poco grandes y me he caído. Y he pensado, ‘hombre aquí venimos todos lisiados cuando hay que venir, así que the show must go on (el show debe continuar)”, dijo con un semblante animado, mientras era acompañada en el set por su perrita Jacinta, una caniche café.

©@elhormiguero



Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’

Además de esto, la media hermana de Enrique Iglesias reveló que esta lesión era su primer esguince y que afortunadamente, no era algo de gravedad.

“Ya he podido hablar con mi fisioterapeuta de confianza y me ha tranquilizado. Me ha dicho que me lo recoloca”, agregó la también marquesa de Griñón. Debido a que la lesión no es de gravedad, únicamente deberá guardar reposo por una semana y después podrá regresar a los tacones altos, eso sí, con el debido cuidado.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se casarán el próximo 8 de julio en el Palacio del Rincón, a unas millas de Madrid. Este palacio tiene un profundo significado para la hija de Isabel Preysler, pues lo heredó de su padre, Carlos Falcó. De hecho, fue en este lugar donde el fallecido marqués de Griñón pasó sus últimos días hasta su muerte en marzo de 2020.

A finales de abril, Tamara e Íñigo celebraron por todo lo alto su fiesta de compromiso en la casa de la madre de ella, en Puerta de Hierro, en Madrid. Ante 25 personas, entre amigos y familiares, la pareja demostró su entusiasmo por unir sus vidas y empezar a construir una familia.

©@ionieva



Íñigo Onieva y Tamara Falcó reanudaron su relación en Navidad

En septiembre pasado, la pareja se comprometió por primera vez, anunciando por todo lo alto la feliz noticia. Dos días después del anuncio, los novios pusieron fin a su relación, luego de que surgieran unas fotos y videos de Íñigo al lado de otra mujer semanas antes de comprometerse. Parecía que todo entre ellos había terminado, sin embargo en las fiestas de Navidad decidieron darse una segunda oportunidad.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.