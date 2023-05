Serena Williams y la gran razón por la que le ocultó su embarazo a su hija

Serena Williams y su esposo, Alexis Ohanian, dieron la mejor de las sorpresas a su paso por la MET Gala, el lunes pasado. La pareja no sólo cumplió con el código de vestimenta que honraba a Karl Lagerfeld en uno de los eventos de la moda más importantes; sino que también anunciaban al mundo entero que están esperando a su segundo bebé. Como muchos famosos, esperaron el tiempo prudente para contar a todos la buena nueva, incluyendo a su propia hija, Alexis Olympia, de cinco años.

En una reciente publicación, la tenista de 41 años reveló que ella y su esposo ocultaron a la niña toda la información referente al embarazo, y como todos los demás, se enteró al ver a mamá en el vestido negro decorado con perlas y firmado por Gucci.

“Olympia no sabe ahora mismo que estoy embarazada. La gran revelación será en la MET Gala y, antes de que me vaya, le voy a decir”, explica Serena en un vlog.

“La razón por la que no le he dicho es porque no puede guardar un secreto”, dijo la futura mamá de dos. Serena estaba tan preocupada por guardar ese gran secreto que optó por no contárselo a su hija, pues no sabía a quién más se lo podría decir, provocando los rumores antes del gran anuncio.

En el video también se puede ver el momento en el que los felices papás le confirman a la pequeña que tendrá un hermanito o hermanita, y ella reacciona con mucha alegría. Olympia se acercó a su mamá para abrazarla e imaginar cómo sería esta nueva etapa en la que habrá un bebé en casa.

La gran revelación de Serena Williams y Alexis Ohanian

El lunes pasado, Serena confirmó su segunda dulce espera al desfilar por la alfombra roja de la MET Gala. Por si aún quedaban dudas, la campeona de tenis publicó en su perfil de Instagram un lindo collage junto a su marido para contar a sus fans lo ilusionada que está por su segundo embarazo.

“Me emocionó mucho cuando Anna Wintour nos invitó a los tres a la MET Gala”, escribió, para luego mostrar su nueva figura pre-mamá en sus fotografías. Aunque no dio más detalles ni reveló cuándo podría nacer su segundo bebé, las felicitaciones no se hicieron esperar.