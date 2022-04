Serena Williams revela que no tuvo una conexión con su hija hasta que nació

Serena Williams se ha caracterizado por ser una mujer fuerte, triunfadora y luchadora, tal y como lo hemos visto en su historia contada en la película King Richard, estelarizada por Will Smith. Sin embargo, detrás de de esa imagen portentosa hay un ser humano lleno de sensibilidad y sobre todo una madre abnegada dispuesta a darlo todo por su hija, Olympia, con quien durante su embarazo experimentó un sentimiento de lejanía al confesar que no tuvo una conexión con ella.

©@serenawilliams



Serena Williams revela la falta de conexión que sentía con su hija durante su embarazo

Así lo explicó la ganador de 23 Grand Slams en un ensayo personal que hizo para la revista Elley que se caracteriza por abrir su corazón para tocar fibras íntimas sobre su vida. Con brutal honestidad, la reina del tenis habló sobre temas fuertes como la salud, su establidad mental y que estuvo a punto de morir tras dar a luz.

Con respecto a la falta de ese vínculo maternal con su niña durante la gestación señaló: “Estaba nerviosa por conocer a mi bebé. Durante todo mi embarazo, nunca había sentido una conexión con ella. Aunque me encantaba estar embarazada, no tuve ese increíble momento de ‘Dios mío, este es mi bebé’, nunca. Es algo de lo que la gente no suele hablar, porque se supone que estamos enamorados desde el primer segundo en que estamos embarazadas”.

Una gran ayuda para superar aquel episodio fue el hecho de poder hablarlo con sus amigas y darse cuenta que ese desencuentro era algo normal en algunas mujeres embarazadas.

“Sí, yo era una leona que protegería a su bebé a cualquier precio, pero no estaba entusiasmada con ella. Seguía esperando sentir que la conocía durante el embarazo, pero esa sensación nunca llegó. Algunas de mis amigas mamás me dijeron que tampoco sentían esa conexión, lo que me hizo sentir mejor, pero aun así, lo anhelaba”.