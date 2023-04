Bella Esmeralda, la bebé de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, celebra su primer cumpleaños

Entre finales de enero y principios de febrero,Georgina Rodríguez yCristiano Ronaldo celebraron sus primeros cumpleaños en su nuevo hogar en Arabia Saudita, y como era de esperarse los festejos fueron inolvidables. Ahora ha sido el turno de celebrar a la más pequeña de sus hijos, Bella Esmeralda. La pequeña vino al mundo el 18 de abril de 2022, un día que pudo haber sido el más feliz, pero también se convirtió en el más triste por el fallecimiento de su hermano mellizo.

©@georginagio



Hace unos meses, Georgina tuvo una gran fiesta por su cumpleaños 29

“Felicidades por tu primer año de vida, mi amor. Papi te quiere mucho”, escribió el futbolista portugués en su cuenta de Instagram al felicitar a su bebita, agregando además emojis de pastel de cumpleaños, corazón y beso. Junto a estas palabras, Cristiano compartió una foto en la que se le ve posando junto a Bella, quien luce de lo más tierna rodeada por los brazos de su famoso padre.

©@georginagio



Cristiano compartió esta linda postal junto a la cumpleañera

Hasta ahora, Georgina no ha compartido públicamente algún mensaje alusivo al primer cumpleaños de su hija menor, aunque sí le dio ‘me gusta’ a la publicación de Cristiano. Hace apenas unas semanas, la modelo española compartió una serie de fotos junto a su familia, empezando con una selfie junto a Bella Esmeralda. “Mi vida”, escribió entonces seguido de un corazón. En dicha imagen se podía ver lo mucho que ha crecido la bebita, y el gran parecido que tiene con su guapa mamá.

©@georginagio



Hace unas semanas Gio compartió una selfie con Bella

Y apenas el pasado fin de semana, Gio publicó un tierno video protagonizado tanto por la hoy cumpleañera como por su hermanita Eva, quien la llevó de paseo por el patio en uno de los carritos que su madre les regaló recientemente. “Amor para toda la vida”, escribió en esta publicación.

©@georginagio



Bella Esmeralda se divierte mucho con sus hermanitos

El golpe más duro para Georgina y Cristiano

La pareja le dio la bienvenida a Bella Esmeralda estando devastada por la pérdida de su mellizo Ángel, quien murió en el momento del parto. Sin lugar a dudas, fue uno de los momentos más dolorosos para Georgina, Cristiano y su familia, y aunque poco a poco se han ido recuperando, lo cierto es que la herida está lejos de cicatrizar.

Como parte de la segunda temporada de su reality Soy Georgina (Netflix), la española contó cómo vivió el fallecimiento de su bebé. “Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante. Me pregunté cómo iba a seguir adelante, y la respuesta no tardó en llegar. La tenía más cerca de lo que creía”, compartió. “Miré a los ojos de mis hijos, y allí descubrí que la única manera que teníamos de seguir adelante era estando unidos”.

La española también confesó que cuando ocurrió su pérdida, no estaba lista para contárselo a sus hijos. “No estaba preparada para asumir o reconocer lo que me había pasado”, admitió. “No estaba preparada para contárselo a mis hijos... Entonces, como todavía tenía tripita, les dije que Ángel estaba en la tripita de mamá, que solo había venido Bella. Fue Cristiano el que finalmente decidió hablarlo con los niños y les dijo: ‘Ángel está en el cielo’”, recordó conmovida.

©@georginagio



La pareja sufrió un duro golpe con la pérdida de su hijo Ángel