Christina Aguilera se sincera sobre su imagen a principios de los 2000

Christina Aguilera es una de las cantantes que marcó tendencia a principios de los 2000. Sus canciones iban de la mano de su look de tops cortos y jeans a la cadera que toda chica llevaba. Su imagen era un sex symbol de aquella década; sin embargo, la propia cantante ha revelado a sus 42 años que, en realidad, todo era un personaje y que ella no llevaba el estilo de vida que muchos creían.

Con su álbum Stripped, Christina reflejaba una personalidad fuerte y sexualizada. “Es gracioso que interpretara a esa persona porque, probablemente fue la última en perder mi virginidad. Fue más tarde de lo que creen”, dijo en entrevista para el podcast Call Her Daddy. “Era algo mío, algo para mí. Supongo que es por eso que mis mensajes se enviaron de esa manera”, agregó.

Contrario a lo que muchos pensarían, Christina iba de un lado a otro trabajando, siempre estaba rodeada de gente y su estilo de vida no era el mismo que llevaban otras chicas de 20 años. “Tenía ciertos bailarines que eran muy cercanos. Viajas mucho y solo tienes acceso a ciertas cosas. Es lo que es... Ahora que miro hacia atrás, pienso muchas cosas: ‘Tal vez debería haberme dado cuenta, él no me estaba mirando. No estaba interesado en mí. Lo estaba mirando a él’. Muchas cosas en las que estoy como, ‘¡Oh, qué triste!’ Me siento mal por mi yo joven”, reveló.

Los romances con otros famosos

En aquellos años, Christina fue relacionada sentimentalmente con varios cantantes y actores; sin embargo, ella reveló que todo estaba muy lejos de la verdad. “En realidad no tenía tiempo para eso. Siempre busqué cosas con las que me sintiera segura”, explicó.

Ella no es la única celebridad que hace esta tipo de confesiones. Semanas atrás, Paris Hilton reveló que, a pesar de ser considerada de las famosas más sensuales de los 2000, en realidad le aterraba todo tipo de contacto físico. Ella misma confesó que sólo le gustaba besarse con sus parejas, lo que causó muchos problemas y la ruptura con la mayoría. Sin embargo, años después puede hablar del tema con tranquilidad.

