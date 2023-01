Fallece Jeff Beck, uno de los mejore guitarristas, a los 78 años

El mundo del rock jamás volverá a ser el mismo. Jeff Beck, mejor conocido por ser integrante de los Yardbirds, falleció este martes a los 78 años. De acuerdo a reportes de sus representantes, el virtuoso guitarrista contrajo una meningitis bacteriana de forma repentina, lo que agravó su salud hasta un fatal desenlace.

Aunque el salto a la fama fue junto al grupo Yardbirds como reemplazo de EricClapton, Beck después inició una carrera en solitario, aunque siempre estuvo rodeado de talentosos músicos, imponiéndose como un ícono del rock y el blues. Su amor por la música lo llevó a experimentar con más sonidos, como el rockabilly, heavy metal y música electrónica.

Su nombre no sólo fue conocido por el público sino que se colocó entre los cinco mejores guitarristas del mundo, junto a grandes como Robert Johnson, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan y Jimi Hendrix.

Las reacciones de sus colegas en la música

A lo largo de su carrera, Beck colaboró con otros afamados artistas de rock, una partida que conmocionó a sus colegas y que de inmediato mostraron su pesar tras esta lamentable noticia.

“Jeff era una persona tan agradable y un guitarrista icónico y genial - nunca habrá otro Jeff Beck”, escribió Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath. “Jeff Beck era el mejor guitarrista del planeta”, declaró Joe Perry, fundador de Aerosmith.

Con ocho premios Grammy en su carrera y haber entrado al Salón de la Fama en dos ocasiones, no es de cuestionarse que participara en álbumes de artistas como Rod Stewart, Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Tina Turner, Morrissey, Donovan, Diana Ross, Jon Bon Jovi, Malcolm McLaren, Kate Bush, Roger Waters, Stevie Wonder, Les Paul, Zucchero, Cyndi Lauper, Brian May, Roger Taylor, Stanley Clarke, Screaming Lord Sutch, ZZ Top y Toots and the Maytals. Recientemente había finalizado un tour junto a Johnny Depp.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.