“Mi único objetivo es hacerte feliz cada segundo de tu vida, o mejor dicho, ¡cada nano segundo! Lucharé por recompensar el sufrimiento que te he provocado con una vida llena de felicidad y amor. Donde compartir risas, retos, lloros, proyectos, ¡todo!”, continuó en su mensaje, el cual fue acompañado con algunas románticas imágenes de ambos brindando al calor de una chimenea.

“Me considero el hombre mas afortunado del mundo y no te puedo admirar mas! Hace falta mucha valentía para habernos dado una oportunidad, pero I won’t let you down! (no te decepcioné) ¡Te quiero mi amor!”, agregó.