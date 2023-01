Julieta Venegas cuenta la curiosa historia detrás de su divorcio: ‘La canción que me escribió se llamaba No me falles...’

Julieta Venegas es conocida por su larga y exitosa carrera como cantante y compositora, la cual le ha valido decenas de premios. Y es que sin lugar a dudad, la música ha ocupado un lugar muy importante en su vida y no sólo a nivel profesional, sino también en el ámbito personal. La intérprete acaba de revelar la historia, que pocos conocían, acerca de su primer matrimonio y el fin del mismo, en la que una canción tiene un curioso papel.

La música ha sido parte esenciaol de la vida de Julieta

Julieta sostuvo una charla con el locutor mexicano Yordi Rosado en su canal de YouTube, y luego de hacer un repaso sobre sus inicios en la música, le preguntó acerca de su relación con el cantante chileno Álvaro Henríquez, integrante de las bandas Los Tres y Pettinellis, con quien estuvo casada hacia el final de los años 90, por los días en qu ella lanzó su disco debut.

“A él lo conocí porque es músico, y nada, de locos”, comentó simpática la intérprete de Me Voy, pues explicó que desde un inicio su relación se dio en condiciones un tanto inusuales. “Él vivió siempre en Chile y yo siempre viví en México, o sea, nos casamos pero cada quien vivió en su país”, contó.

La cantante charló abiertamente con Yordi Rosado

La cantautora relató que celebraron su boda entusiasmados, dejando para después la decisión de dónde iba a instalarse como esposos. “Fue como muy chistoso: ‘Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir’. Y nadie se mudó nunca de su país”, contó de lo más tranquila. “Nunca se resolvió y nos separamos”, agregó.

“Además nos separamos más o menos rápido porque... es que es muy chistoso. Ahora se me hace muy gracioso”, continuó Julieta, antes de revelar lo que sucedió con Álvaro, dejando ver que ya dio vuelta a la página. “Él me escribió una canció súper bonita, muy romántica, que se llamaba No me falles, que es hermosa, y en el videoclip que hizo de esa canción salió una actriz que después él se enamoró y me dejó por esa actriz”, contó, ante una reacción de sorpresa de parte del anfitrión. Aunque la intérprete prefirió no revelar el nombre de dicha mujer, al parecer se trata de la actriz chilena Patricia López, pues ella es la protagonista de dicho video de la banda Los Tres.

“Es muy gracioso, o sea, a mí me encanta como las vueltas (que da la vida)”, dijo entre risas. Obviamente en ese momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a acabar separando si ninguno decidía irse al país del otro, eventualmente iba a pasar lo que pasó”, aseguró. “Pero se me hace muy chistoso que haya sido justo el videoclip de la canción que me escribió que se llamaba No me falles”, dijo, destacando la ironía de la situación.