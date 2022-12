William Levy estalla en sus redes: ‘Me tengo que dar a respetar y proteger el hombre que siempre he sido’

A unos días de Navidad, William Levy usó sus redes sociales para alzar la voz y hacer un alto a los rumores que hay sobre su persona. Sin decir nombres ni dar más detalles acerca de lo que ocurría, el actor de origen cubano compartió en Instagram stories un mensaje, el cual al parecer estaría incompleto o habría sido parcialmente borrado. El post de Levy llega unas semanas después de que fuera visto al lado de Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus hijos, celebrando Thanksgiving, luego de un viaje por España, lo cual dio pie a rumores sobre una posible reconciliación.

©GettyImages



William Levy compartió un mensaje en sus redes que ha causado revuelo

El mensaje de Levy fue compartido en Instagram stories en las primeras horas de este lunes 19 de diciembre y empieza así: “... humillaciones de gente. He aguantado mil cosas y malos pensamientos porque otras personas sin nombrar se han dedicado a hacerlo. A hacerme lucir como el malo”.

©@willevy



El misterioso mensaje de William Levy

“Pero hay un punto donde todos se creen que porque uno aguanta uno nunca va a hablar. Y ahora digo que por favor a todos ustedes que han opinado sin saber y sin escuchar mi versión la cual es verdadera y no ficticia se darán cuenta de lo que ha pasado en mi vida todo este tiempo. Lo digo poque uno llega a un punto del límite donde me tengo que dar a respetar y proteger el hombre que siempre he sido. No el me que han hecho ver”, agrega el actor de 42 años.

Hasta el cierre de esta edición, el actor no ha compartido más al respecto. En cuanto a ‘Ely’, la artista tampoco se ha pronunciado sobre el post, el cual se da a solo unos días de Nochebuena. Lo que sí, es que hace unos minutos, Elizabeth Gutiérrez compartió una story al lado de su hija Kailey, en la que se dejan ver muy unidas.