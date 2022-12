Los famosos celebran el triunfo de Argentina en el Mundial de Catar

“¡Gracias equipo! Te amo Argentina de mi alma... 36 años y festejo así una vez más”, escribió el cantante nacido en Buenos Aires. ¡Grande capitán @leomessi.. ¡Grande equipo!”, agregó en su mensaje.

Catherine Zeta-Jones

“¡El mejor partido que he visto en mi vida! Miren, apoyo al Paris Saint Germain, por qué, uno se pregunta, amo el francés, lo hablo también, mi corazón está con ustedes. Pero tienen que entender, me encanta MESSI ¿y lo mejor?... Mi esposo está bien con eso. ¡Así que no llores por mí ni por nadie, Argentina!”, escribió la actriz argentina, admitiendo ser una fanática albiceleste y de Leo también.

