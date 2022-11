Johnny Depp regresa a la soltería

Johnny Depp parecía haber encontrado de nuevo el amor, ahora junto a su ex abogada Joelle Rich, quien lo defendió de los tabloides británicos en medio de su lucha legal contra su ex, Amber Heard. Sin embargo, todo indica que la relación entre los dos no prosperó como sus fans esperaban y el actor de nuevo está soltero.

Varios medios aseguraban que la relación entre Depp y Rich no era nada seria, no sólo por la mala experiencia del actor con su exesposa, sino porque Joelle aún estaba en el proceso de su divorcio cuando empezaron a salir. La abogada daba los detalles finales a su separación con el padre de sus dos hijos.

Fue en septiembre pasado cuando se encendieron las alertas de romance, pues se rumoraba que Depp estaba saliendo con una de sus abogadas. Aunque por unos momentos los ojos se posaron en Camille Vasquez, quien lo defendió en el famoso juicio contra Heard, pronto se ataron los cabos para dar con Joelle.

Fue ella quien lo defendió en 2020 en el caso de difamación por las publicaciones que The Sun hizo señalando a Depp como una persona que violentaba a las mujeres. En ese entonces, el actor perdió el caso que llevó Joelle; sin embargo, entre ellos la relación se mantuvo cordial con nuevos pasos que llevaron al protagonista de Pirates of the Caribbean a comprobar ante el mundo entero su inocencia.

Joelle incluso estuvo acompañándolo en la Corte de Fairfax, en Virginia, en donde se llevó a cabo el juicio que mantuvo a todos atentos de cada uno de los gestos y movimientos de Depp y Heard, así como de sus equipos legales.

Johnny Depp, una nueva vida

Aunque en el tema romántico Johnny no parece estar en los mejore términos, el actor inició una nueva vida luego de que el jurado fallara a su favor y ganara el juicio de demanda, por el que su ex deberá pagar una millonaria suma. A sólo días de que concluyera el juicio, Depp voló hacia Europa para participar en los conciertos de su amigo, Jeff Beck. Después inició una gira que lo mantuvo lejos de casa, de Hollywood y del mal sabor de boca que tuvo en los últimos cinco años, cuando Amber inició la campaña de desprestigio en su contra.